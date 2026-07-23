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Videli ste kameru pored puta, naglo pustili papučicu gasa i odmah se zapitali da li je već prekasno? To je jedno od najčešćih pitanja među vozačima, a odgovor nije ni "da" ni "ne". Sve zavisi od toga kada vozilo uđe u zonu u kojoj kamera uopšte može da izmeri brzinu.

Suprotno uvreženom mišljenju, stacionarne kamere ne prate saobraćaj stotinama metara unapred. One imaju tačno određenu zonu merenja u kojoj beleže brzinu i fotografišu vozilo.

Na primer, jedan od najrasprostranjenijih sistema u Evropi, GATSO RT4, meri brzinu na udaljenosti od približno 10 do 100 metara. Tek kada vozilo uđe u taj raspon, uređaj može da evidentira prekršaj. Drugim rečima, činjenica da ste kameru uočili 300 ili 400 metara ranije ne znači da vas je ona već tada "uhvatila".

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Naravno, to ne znači da se isplati kočiti u poslednjem trenutku. Ako u zonu merenja uđete brže od dozvoljene brzine, kamera će zabeležiti prekršaj bez obzira na to da li ste počeli da usporavate svega nekoliko metara pre nje.

Radari i laserski merači brzine hvataju i na mnogo većim udaljenostima

Dodatnu zabunu stvara činjenica da vozači često mešaju fiksne kamere sa policijskim radarima i laserskim meračima brzine.

Dok stacionarne kamere rade unutar unapred definisane zone, prenosni radari i laserski uređaji koje koristi policija mogu da mere brzinu na znatno većim udaljenostima. Zato pravilo koje važi za kameru postavljenu pored puta ne mora nužno da važi i za policijsku patrolu.

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Koliko pre kamere mora da bude postavljen saobraćajni znak?

Još jedna česta nedoumica odnosi se na znak koji upozorava na kontrolu brzine. Mnogi veruju da postoji propisana udaljenost između znaka i kamere, ali takvo pravilo ne postoji.

Položaj znaka određuje se u zavisnosti od vrste puta, preglednosti i saobraćajnih uslova, pa razmak može da se razlikuje od jedne lokacije do druge. Njegova svrha je da upozori vozače na kontrolu brzine i podstakne ih da na vreme prilagode vožnju, a ne da ih iznenadi neposredno pred kamerom.

Na kraju, odgovor na pitanje koje zanima većinu vozača prilično je jednostavan. Kamera vas neće snimiti čim je ugledate u daljini, ali vam neće ni "progledati kroz prste" ako u njenu zonu merenja uđete prebrzo. Zato je jedino sigurno rešenje da vozite u skladu sa ograničenjem brzine, umesto da računate na kočenje u poslednjem trenutku.