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Od 27. juna 2026. godine u Srbiji je zvanično počela primena dopunjenog Pravilnika koji uvodi promene za vlasnike električnih dvotočkaša. Mnogi uređaji koji su se do juče smatrali biciklima, sada su u očima zakona mopedi, što za njihove vlasnike znači obaveznu registraciju, tehnički pregled i posedovanje vozačke dozvole.

Ključna promena leži u načinu na koji se vozilo pokreće. Dok su ranije propisi bili blaži, novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila sada jasno razdvaja e-bicikle sa asistencijom od onih koji se kreću bez okretanja pedala.

Kada je bicikl "K3", a kada postaje moped "L1"?

Prema novim pravilima, vaš električni dvotočkaš ostaje u kategoriji K3 (bicikl) samo ako ispunjava sledeće uslove:

Pokreće se isključivo snagom vozača pomoću pedala, dok motor služi samo kao pomoć.

Pomoćni elektromotor ne prelazi snagu od 0,25 kW.

Pomoć motora se isključuje čim prestanete da okrećete pedale ili kada dostignete brzinu od 25 km/h.

S druge strane, velika grupa e-bicikala koji imaju ručicu ili taster za "gas" i mogu da se kreću bez okretanja pedala, više ne spadaju u bicikle.

Čak i ako imaju pedale "reda radi", oni se sada kategorišu kao vrsta L1 - moped. U ovu kategoriju ulaze vozila čija brzina ne prelazi 45 km/h, a snaga motora je do 4 kW.

Obaveze za vlasnike "novih" mopeda: Dozvola i kaciga

Ako se utvrdi da je vaš e-bike zapravo moped, suočavate se sa nizom administrativnih i bezbednosnih zahteva koje ranije niste imali:

Vozačka dozvola: Za upravljanje je potrebna najmanje AM kategorija. Dobra vest za vozače automobila je da ukoliko već posedujete B kategoriju, automatski imate pravo da vozite i mopede.

Registracija i tablice: Vozilo mora proći tehnički pregled, imati polisu osiguranja i važeću registracionu nalepnicu sa tablicom.

Zaštitna oprema: Za razliku od običnog biciklizma, vozač mopeda mora na glavi imati zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu.

Poseban oprez za dostavljače i "sam svoj majstor" prepravke

Ova pravila posebno pogađaju veliki broj dostavljača u gradovima, ali i one koji su ručno dorađivali svoje bicikle kako bi išli brže od 35 km/h.

Često se dešava da su takva vozila opremljena kočnicama koje nisu prilagođene povećanoj brzini i snazi, što predstavlja bezbednosni rizik.

Policija sada ima zakonski osnov da ovakve modele tretira kao mopede ili motocikle, a ne kao bicikle.

Šta je sa "walk-assist" režimom?



Postoji jedna siva zona koja se tiče režima pomoći pri guranju (walk-assist), gde se bicikl kreće brzinom ljudskog hoda pritiskom na dugme dok ga vodite uzbrdo.

Prema trenutnom tumačenju propisa, ovakvi modeli bi trebali da ostanu u kategoriji K3, jer de facto ne služe za vožnju bez pedaliranja, već isključivo kao pomoć pri guranju pored sebe.