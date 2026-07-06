Da li imate ovaj detalj na volanu? Ako je odgovor potvrdan, vaše vozilo po novom zakonu mora da ima posebne tablice i polisu osiguranja
Od 27. juna 2026. godine u Srbiji je zvanično počela primena dopunjenog Pravilnika koji uvodi promene za vlasnike električnih dvotočkaša. Mnogi uređaji koji su se do juče smatrali biciklima, sada su u očima zakona mopedi, što za njihove vlasnike znači obaveznu registraciju, tehnički pregled i posedovanje vozačke dozvole.
Ključna promena leži u načinu na koji se vozilo pokreće. Dok su ranije propisi bili blaži, novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila sada jasno razdvaja e-bicikle sa asistencijom od onih koji se kreću bez okretanja pedala.
Kada je bicikl "K3", a kada postaje moped "L1"?
Prema novim pravilima, vaš električni dvotočkaš ostaje u kategoriji K3 (bicikl) samo ako ispunjava sledeće uslove:
- Pokreće se isključivo snagom vozača pomoću pedala, dok motor služi samo kao pomoć.
- Pomoćni elektromotor ne prelazi snagu od 0,25 kW.
- Pomoć motora se isključuje čim prestanete da okrećete pedale ili kada dostignete brzinu od 25 km/h.
S druge strane, velika grupa e-bicikala koji imaju ručicu ili taster za "gas" i mogu da se kreću bez okretanja pedala, više ne spadaju u bicikle.
Čak i ako imaju pedale "reda radi", oni se sada kategorišu kao vrsta L1 - moped. U ovu kategoriju ulaze vozila čija brzina ne prelazi 45 km/h, a snaga motora je do 4 kW.
Obaveze za vlasnike "novih" mopeda: Dozvola i kaciga
Ako se utvrdi da je vaš e-bike zapravo moped, suočavate se sa nizom administrativnih i bezbednosnih zahteva koje ranije niste imali:
Vozačka dozvola: Za upravljanje je potrebna najmanje AM kategorija. Dobra vest za vozače automobila je da ukoliko već posedujete B kategoriju, automatski imate pravo da vozite i mopede.
Registracija i tablice: Vozilo mora proći tehnički pregled, imati polisu osiguranja i važeću registracionu nalepnicu sa tablicom.
Zaštitna oprema: Za razliku od običnog biciklizma, vozač mopeda mora na glavi imati zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu.
Poseban oprez za dostavljače i "sam svoj majstor" prepravke
Ova pravila posebno pogađaju veliki broj dostavljača u gradovima, ali i one koji su ručno dorađivali svoje bicikle kako bi išli brže od 35 km/h.
Često se dešava da su takva vozila opremljena kočnicama koje nisu prilagođene povećanoj brzini i snazi, što predstavlja bezbednosni rizik.
Policija sada ima zakonski osnov da ovakve modele tretira kao mopede ili motocikle, a ne kao bicikle.
Šta je sa "walk-assist" režimom?
Postoji jedna siva zona koja se tiče režima pomoći pri guranju (walk-assist), gde se bicikl kreće brzinom ljudskog hoda pritiskom na dugme dok ga vodite uzbrdo.
Prema trenutnom tumačenju propisa, ovakvi modeli bi trebali da ostanu u kategoriji K3, jer de facto ne služe za vožnju bez pedaliranja, već isključivo kao pomoć pri guranju pored sebe.
Biznis Kurir/Super registracija