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Od 1. jula, svi prodavci na hrvatskim pijacama moraju jasno da prikažu zemlju porekla uz cenu voća, povrća i ostalih svežih proizvoda. Mera je osmišljena kako bi se poboljšala transparentnost i potrošačima pružilo više informacija prilikom donošenja odluka o kupovini.

Dokaz o poreklu poizvoda

Poseta HRT-a glavnoj dubrovačkoj pijaci pokazala je da trgovci uglavnom poštuju nove zahteve ističući jasne oznake porekla na svojim štandovima. Iako je promena pozdravljena kao način pružanja veće transparentnosti, neki dugogodišnji prodavci na pijaci doveli su u pitanje koliku će razliku napraviti za redovne kupce, od kojih mnogi već poznaju i veruju lokalnim proizvođačima.

Krivi krastavac je u redu

Uz nova pravila označavanja, stupila je na snagu i još jedna značajna promena. Voće i povrće koje ne zadovoljava tradicionalne kozmetičke standarde sada može slobodnije da se prodaje, što omogućava proizvođačima da plasiraju sveže domaće proizvode čak i ako imaju nepravilan oblik ili izgled. Očekuje se da će ovaj potez pomoći u smanjenju otpada od hrane, a uzgajivačima dati veću fleksibilnost u prodaji svojih uroda.

Vrućine najveći izazov

Uprkos regulatornim promenama, mnogi proizvođači kažu da im najveći izazov ostaje vreme. Poljoprivrednici se i dalje suočavaju s uticajem visokih temperatura i dugotrajnih toplinskih talasa, koji utiču na proizvodnju useva tokom vrhunca letnje sezone. Slične zabrinutosti izrazili su i ribari, koji kažu da neuobičajeno tople temperature mora postaju sve veći problem.

Međutim, zalihe ribe na dubrovačkoj pijaci ostaju snažne, a potražnju i dalje prvenstveno pokreću lokalni potrošači. Mnogi poljoprivrednici i ribari koji prodaju na hrvatskim pijacama već decenijama snabdevaju sveže lokalne proizvode i morske plodove, a iskustvo i uspostavljeni odnosi s kupcima i dalje igraju važnu ulogu uz nove zahteve za označavanje.

U januaru su uvedena nova pravila za supermarkete. Od tada, voće i povrće koje se nudi bez ambalaže mora da ima jasnu i vidljivu oznaku zemlje porekla i da bude postavljeno u glavnom vidnom polju na policama ili izlozima.