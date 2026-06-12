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Dok prve lubenice već stižu na pijace širom Dalmacije, proizvođači iz doline Neretve još čekaju početak berbe. Do prvih domaćih plodova iz ovog poznatog poljoprivrednog kraja trebalo bi da prođe još oko dve nedelje, a iza njih je, kako kažu, još jedna izazovna sezona obeležena visokim troškovima, nedostatkom radne snage i neizvesnošću oko otkupnih cena, prenosi RTL.

Uzgoj lubenica zahteva svakodnevnu brigu tokom gotovo dva i po meseca. Od sadnje do pune zrelosti prođe oko 75 dana, a proizvođači ističu da zasadi ne mogu da se ostave bez nadzora ni jedan dan.

- Svaki dan morate da dođete i provedete najmanje dva sata u kontroli štetočina, korova i drugih problema. Potrebno je navodnjavanje i prihrana. To je posao koji zahteva svakodnevni rad - kaže proizvođač lubenica Toni Nikolić.

Troškovi značajno porasli

Poljoprivrednici upozoravaju da su poslednjih godina troškovi proizvodnje značajno porasli. Poskupljenje goriva i energenata, vremenske nepogode, kao i sve izraženiji nedostatak radnika dodatno otežavaju proizvodnju.

- Problem nedostatka radne snage je veoma izražen, a cena rada porasla je za 100 do 150 odsto u odnosu na period od pre nekoliko godina. Proizvođači se bore da opstanu - upozorava Željko Bjeliš, predsednik Udruženja proizvođača agruma i povrća "Neretvanska mladež“.

Nakon prošlogodišnje sezone, kada se kilogram lubenice otkupljivao za svega 25 centi, proizvođači očekuju da će ove godine cena biti znatno viša. Smatraju da bi minimalna otkupna cena trebalo da iznosi 50 centi po kilogramu kako bi proizvodnja ostala isplativa.

- Nadam se da će otkupna cena biti najmanje pola evra, jer ispod toga nemamo nikakvu zaradu. Ljudi sada lubenice kupuju po dva evra za kilogram, a kod nas berba još nije počela - kaže Nikolić.

Evo koliko košta kilogram

U međuvremenu, prve domaće lubenice već su se pojavile na pijacama. Na splitskoj pijaci prodavci kažu da interesovanje kupaca ne izostaje.

- Domaća lubenica stigla je pre nekoliko dana i ljudi je kupuju. Dobra je i slatka ove godine. Bilo je dovoljno sunca pa je kvalitet odličan – kaže prodavačica Angela.

Za kilogram lubenice trenutno treba izdvojiti između 2,5 i 3 evra, ali deo kupaca smatra da za one najslađe ipak treba sačekati još nekoliko nedelja.

- Još nisu dovoljno slatke. Treba sačekati da potpuno sazru - kaže Darinka iz Splita.

Foto: Kurir/T.S.

Na pitanje da li smatra da je cena previsoka, odgovara:

- Skupo je, ali ipak kupujem.

Neki kupci čekaju isključivo neretvanske lubenice.

- Nisam još kupovao. Probaću kada stignu iz Neretve i to je to - kaže Branko iz Splita.

Poljoprivrednici ističu da ih najviše brine problem koji se ponavlja iz godine u godinu - dolazak jeftinijih uvoznih lubenica baš u trenutku kada domaći proizvođači izlaze na tržište.

- One služe samo da privuku kupce da kupe i druge proizvode. Prve lubenice prodaju se na akcijama. Grčka lubenica sada košta između evro i po i dva evra po kilogramu u prodavnici, a mi možda nećemo dobiti ni 30 centi - upozorava Nikolić.