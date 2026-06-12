Slušaj vest

Na beogradskim pijacama zabeležen je nagli pad cena trešanja, koje su pre samo tri nedelje koštale i preko 2.000 dinara po kilogramu, dok su danas i do sedam puta jeftinije. Iako je dobar rod uticao na znatno niže cene, prodavci su naveli da interesovanje kupaca nije u skladu sa očekivanjima. Na Bajlonijevoj pijaci sproveden je pijačni barometar, kojim su praćene trenutne cene i stanje u ponudi voća, a o svim detaljima izveštavala je novinarka Ines Grk za Kurir televiziju.

Cene trešanja na bajloni pijaci dramatično pale

Trešnje se danas na pijaci mogu naći po 200 do 250 dinara po kilogramu, višnje su oko 300 dinara, dok su i kajsije, nektarine i drugo sezonsko voće dostupni po cenama koje su niže nego u prethodnom periodu, uprkos tome što je reč o domaćoj proizvodnji i svežoj robi.

Prodavačica je objasnila da je glavni razlog pada cena u velikom rodu i slabijoj prodaji, uz napomenu da se roba mora prilagođavati tržištu kako bi uopšte mogla da se proda.

Foto: JKP Beogradske pijace

- Jako, jako slabo ima posla, ne može puno da se proda, a robe ima dosta i onda moramo da spuštamo cenu. Puno je rodilo, tržište slabo otkupljuje i zato je pala cena, jednostavno nema dovoljno kupaca za ovakvu količinu robe i sve se svodi na to da se cena prilagođava kako bi roba mogla da ide. Ako se ne spusti cena, ostaje neprodato, a to onda pravi još veći problem za nas na pijaci - navela je ona.

Ona je dodatno pojasnila i kako se pojedine sorte trešanja razlikuju po nameni i zašto se sve ne prodaje isto brzo, ističući da se deo robe više koristi za preradu nego za direktnu konzumaciju.

- Te trešnje su 250 dinara i one se najviše koriste za slatko, jer su malo gorče za jelo, pa ih ljudi uglavnom ne uzimaju za svežu konzumaciju nego ih ostavljaju za preradu. Takva sorta je više za slatko nego za jelo, pa zato ide sporije, dok se one slađe vrste brže prodaju i lakše plasiraju na pijaci - za Kurir televiziju, objasnila je sagovornica.

Govoreći o ostalom voću, istakla je da je u pitanju domaća proizvodnja koja je u punom jeku, ali da i dalje zavisi od kupovne moći građana i sezonske potražnje.

Bajloni Pijaca Foto: Kurir Televizija

- To su domaće kajsije, one su uglavnom za jelo, ali mogu i za džem. Ovo je rana kajsija, dok kasnije stiže ona koja je više za preradu i pravljenje džema. Sve što imamo je domaće, kao i nektarine koje su kod nas od 250 do 300 dinara, i to su sve naše, domaće proizvodnje, ali se opet sve svodi na to koliko ljudi imaju mogućnosti da kupe i koliko se roba brzo prodaje - rekla je ona.

Na kraju je naglasila da se i dalje za manji novac ne može napraviti ozbiljnija kupovina na pijaci, već samo simbolična količina raznovrsnog voća.

- Ne može za 1.000 dinara da se kupi neka veća količina voća, može tek po malo svega, po 300 grama trešanja, kajsija, breskvi i nektarina, da se uzme raznovrsno, ali u malim količinama, jer se sve to brzo sabere i potroši i zapravo se vidi koliko je sve poskupelo u odnosu na ranije - zaključila je ona.

Na pijaci su istovremeno zabeležene i stabilne cene povrća, dok je novinarka Ines Grk istakla da je ponuda uglavnom domaća, kao i da će Bajloni pijaca u narednim mesecima biti izmeštena zbog radova na izgradnji metroa, što će dodatno uticati na dinamiku prodaje i rad samih prodavaca.

03:09 Trešnje više nisu luksuz: cena pala i do sedam puta u tri nedelje, voće koje je koštalo 2.000 dinara sada višestruko jeftinije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs