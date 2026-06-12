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Dok cene hrane poslednjih godina neprestano rastu, malo ko očekuje da će kilogram pečuraka vredeti skoro kao pet kilograma svinjskog vrata. Upravo je takva situacija sa vrganjima, jednom od najcenjenijih samoniklih pečuraka u Hrvatskoj. Na pijacama dostižu cene koje mnoge ostavljaju bez reči, dok istovremeno brojni berači tvrde da ih u šumama trenutno ima u izobilju.

Vrganj je među najtraženijim šumskim plodovima zbog svog ukusa, mirisa i široke primene u kuhinji. Koristi se za supe, soseve, rižota i mnoga tradicionalna jela, a posebno su cenjeni mladi i čvrsti primerci. Upravo zbog velike potražnje cena mu svake godine tokom sezone značajno raste.

Poslednjih nedelja vremenski uslovi su pogodovali rastu pečuraka. Kombinacija kišnih dana i toplijeg vremena stvorila je idealne uslove za razvoj micelijuma pa su se vrganji pojavili na brojnim poznatim nalazištima širom zemlje. Iskusni gljivari kažu da se najbolji rezultati postižu nekoliko dana nakon obilnije kiše, kada se zemlja dovoljno zagreje.

Trik koji mnogi početnici ne znaju

Postoji i jednostavan trik koji mnogi početnici ne znaju. Umesto da nasumično lutaju kroz šumu, iskusni berači traže stabla bukve, hrasta i graba. Vrganji često rastu upravo u njihovoj blizini jer sa korenjem tih stabala stvaraju prirodnu simbiozu. Kada se pronađe jedan primerak, vredi pažljivo pregledati okolni teren jer se pečurke često pojavljuju u grupama.

Važno je gledati i pod noge. Mladi vrganji neretko su gotovo potpuno skriveni ispod lišća, grančica ili mahovine. Upravo zato mnogi prolaze pored njih, a da ih uopšte ne primete. Iskusni berači često kažu da je za uspeh važnije polako posmatrati teren nego brzo hodati kroz šumu.

Stručnjaci pritom upozoravaju da treba brati samo pečurke koje se mogu sa sigurnošću prepoznati. U prirodi postoje vrste koje na prvi pogled mogu ličiti na jestive pečurke, a greška može imati ozbiljne posledice. Zbog toga se početnicima preporučuje odlazak u berbu sa iskusnijim gljivarima ili savetovanje sa stručnim društvima.