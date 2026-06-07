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Sezona letovanja za srpske turiste u Grčkoj zvanično je otvorena, a prema najnovijim satelitskim merenjima od 5. juna 2026, more je u mnogim mestima već prešlo granicu od 20 stepeni, uglavnom je oko 23 stepena, što garantuje prijatno kupanje i osveženje.

Dok se turisti pripremaju za polazak, meteorološki modeli predviđaju da će ovo leto biti jedno od toplijih, sa tendencijom stalnog rasta temperatura vazduha i vode tokom celog juna.

Trenutno je more najtoplije u mestu Koronisia, malom ostrvu u severozapadnoj Grčkoj, sa fantastičnih 24 stepeni.

Solunska regija: Stabilan rast temperatura U Solunskoj regiji , mesta poput Stavrosa, Vrasne, Peree i Asprovalte beleže stabilne vrednosti koje su već sada blizu ili iznad rekorda iz prethodnih godina.

, mesta poput Stavrosa, Vrasne, Peree i Asprovalte beleže stabilne vrednosti koje su već sada blizu ili iznad rekorda iz prethodnih godina. Solun i Kalamarija: Temperatura mora je 23,3 stepena, dok najviša dnevna temperatura vazduha danas dostiže 26 stepeni.

Kerasia beach: More je takođe na 23,3 stepena, uz maksimalnu dnevnu temperaturu vazduha od 24 stepena. Očekuje se da će tokom juna ove temperature konstantno rasti, s obzirom na to da se prosečne junske vrednosti mora kreću do 24,3 stepena.

Halkidiki i Sitonija: Sunčano i toplo

Na prvom i drugom prstu Halkidikija, u mestima Hanioti, Kalitea, Polihrono i Pefkohori, kao i u Nea Flogiti i Siviriju, turisti već uživaju u letnjim uslovima.

Neos Marmaras, Sarti i Nikiti: Temperatura morske vode u ovim mestima se kreće oko 23 stepena. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas je oko 26-27 stepeni, ali se prognozira da će do kraja juna prelaziti 30 stepeni. S obzirom na visok indeks UV zračenja, preporučuje se oprez jer će subjektivni osećaj toplote često biti nekoliko stepeni viši od izmerenog. Olimpska regija: Omiljena destinacija Srba

U mestima Paralija, Leptokarija, Nei Pori, Platamon i Olimpik Bič, more je dostiglo prijatnih 23 stepeni.

Leptokarija: Najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosi 28 stepeni, ali modeli ukazuju na to da će u drugoj polovini juna vazduh redovno „goreti“ na preko 33 stepena. Vremenske prognoze pokazuju da će temperatura mora u ovoj regiji nastaviti da raste u narednih 10 dana, prateći snažan toplotni talas.

Jonska obala i ostrva: Parga i Lefkada u usponu

Jonsko more ove godine beleži visoke vrednosti već na startu sezone.

Parga: Danas beleži temperaturu mora od 22,8 stepena, dok je najviša dnevna temperatura vazduha 29 stepeni. Očekuje se da će do kraja meseca vazduh u Pargi dostići 30 i više stepeni, uz subjektivni osećaj od 37 stepeni.

Danas beleži temperaturu mora od 22,8 stepena, dok je najviša dnevna temperatura vazduha 29 stepeni. Očekuje se da će do kraja meseca vazduh u Pargi dostići 30 i više stepeni, uz subjektivni osećaj od 37 stepeni. Lefkada: More je trenutno na oko 22,6 stepena, a vazduh se penje ka 30 stepeni, sa jasnim trendom rasta.

More je trenutno na oko 22,6 stepena, a vazduh se penje ka 30 stepeni, sa jasnim trendom rasta. Kerkira (Krf): Na plaži Barbati more je 23,4 stepena, dok je najviša dnevna temperatura vazduha danas 26 stepeni.

Na plaži Barbati more je 23,4 stepena, dok je najviša dnevna temperatura vazduha danas 26 stepeni. Zakintos: Uz plaže Zakintosa more je jedno od najtoplijih i dostiže 22,3 stepena, dok će vazduh narednih dana biti topliji i do 31 stepen. Jug Grčke: Krit i Rodos prednjače

Na jugu su temperature vazduha već sada najviše u celoj zemlji.

Hania (Krit) : Najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosi 29 stepeni, dok je more na 22,2 stepena. S obzirom na trendove, u vrelim talasima tokom juna vazduh ovde može dostići i do 41 stepen.

: Najviša dnevna temperatura vazduha danas iznosi 29 stepeni, dok je more na 22,2 stepena. S obzirom na trendove, u vrelim talasima tokom juna vazduh ovde može dostići i do 41 stepen. Faliraki (Rodos) : More je na 22,2 stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha je 27 stepeni. Do kraja juna očekuje se da vazduh konstantno bude oko 30 stepeni.

: More je na 22,2 stepena, a najviša dnevna temperatura vazduha je 27 stepeni. Do kraja juna očekuje se da vazduh konstantno bude oko 30 stepeni. Tasos: Na ostrvu Tasos more je danas oko 22 stepena, dok je maksimalna dnevna temperatura vazduha 26 stepeni, uz prognozu da će se subjektivni osećaj do kraja juna popeti na 30 i više stepeni.

Šta očekivati do kraja juna

Svi podaci ukazuju na to da će se more, koje je sezonu počelo sa temperaturama iznad 20 stepeni, ubrzano zagrevati.