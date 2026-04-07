Slušaj vest

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je lokacijske uslove za izgradnju platforme za parkiranje i opslugu vazduhoplova generalne avijacije sa pristupnim putem i službenim prolazom na Aerodromu "Nikola Tesla", a u skladu sa Planom detaljne regulacije za kompleks ovog aerodroma.

Katastarske parcele na kojima je prema idejnom rešenju predviđena izgradnja platforme za parkiranje i opslugu vazduhoplova generalne avijacije se nalaze u obuhvatu PDR za kompleks aerodroma, u okviru celine III, odnosno u podcelini IIIa, (zona platformi i manevarskih površina, zona aviokompanija, zona servisnih i lokističih sadržaja i zona specijalnih namena).

Foto: Petar Aleksić

Zona platformi i manevarskih površina, kako je precizirano, obuhvata sve neophodne površine namenjene poletanju, sletanju, zemaljskom kretanju i pristajanju vazduhoplova. Predmetna zona je u funkciji zone putničkih terminala, tehničkih službi, servisnih i logističkih sadržaja, kargo zone i zone ostalih aviokompanija.

- U skladu sa aktuelnim planovima razvoja kompleksa aerodroma, planirana je rekonstrukcija postojeće i izgradnja umetnute poletno-sletne staze, kao i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novog sistema rulnih staza, manevarskih površina i platformi različitih tipova namenjenih odvijanju vazdušnog saobraćaja i tehničkom održavanju vazduhoplova - navodi se u lokacijskim uslovima.

U skladu sa tehnologijom odvijanja vazdušnog saobraćaja, dozvoljena je izgradnja poletno-sletnih staza, zaštitne površine kraja poletno-sletne staze, okretnica na poletno-sletnoj stazi, rulnih staza, platformi za kretanje, čekanje i parkiranje vazduhoplova, platformi za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja i servisnih saobraćajnica i parkinga.

Kako se dodaje, dozvoljena je izgradnja i postavljanje i pomoćnih objekata i opreme.