Zajedno sa Vučićem u obilasku je bio i prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali.

Vučić je izjavio da ćemo zahvaljujući pruzi do Ekspa po prvi put povezati aerodrom sa centrom Beograda i naveo da se radovi u okviru Ekspo projekta sprovode po planu.

1/28 Vidi galeriju Vučić obilazi gradilište Ekspa

- To je pruga koja ide od aerodroma do centra grada, ali to je pruga koja će ići od aerodroma do Obrenovca preko Nacionalnog stadiona. Dakle, Surčin, Nacionalni stadion, Zemun Polje, gde je čitava stanica, a ovo su stajališta - rekao je Vučić.

Aleksandar Vučić je istakao da se radovi na Nacionalnom stadionu ubrzavaju, ali da je pitanje da li će stadion biti gotov do 1. maja, kako je ranije planirano.

- Radovi izgledaju fantastično i to će biti najbolji stadion - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

Dodao je da će Nacionalni stadion biti spreman za prihvat navijača iz celog sveta.

- Jer mi se nadamo da već za godinu, za godinu ili dve, nemojte me držati za reč, biće finale - rekao je Vučić.

Kazao je da će biti potrebno još ljudi koji će biti angažovani tokom Ekspo izložbe.

Detalji o pruzi

Pruga će od Zemun Polja biti duga 18 kilometara i na njoj će saobraćati elektromotorni vozovi za brzine od 120 kilometara na sat.

Ministarka građevinarstva i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je u februaru da će u periodu od novembra do marta biti nabavljeno od Kine devet vozova za tu relaciju, kao i da će sve biti spremno za saobraćaj do izložbe Ekspo 2027.

Na samoj trasi biće šest objekata od čega su četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak.

Na izgradnji pruge svakodnevno je angažovano više od 500 ljudi, među kojima je oko 200 inženjera.

Pruga će imati ukupno dve stanice: Zemun Polje i Nacionalni stadion, kao i tri stajališta: Singidunum, Aerodrom i Surčin.

Cilj izgradnje ove pruge jeste povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine u stanici Zemun Polje sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu uz izgradnju infrastrukturnih kapaciteta, kako bi se poboljšali kvalitet i konkurentnost železničkog saobraćaja.

Vrednost projekta iznosi 188 miliona evra, a po završetku građevinskih radova sledi period sertifikacije i puštanje u saobraćaj.

Projekat je započet 2024. godine, a glavni izvođač radova je Powerchina International Group Limited.

"Soko" već ušao na teritoriju Mađarske

Predsednik Vučić izjavio je i da je gotova brza pruga do Budimpešte i da je naš voz Soko već na test vožnjama na teritoriji Mađarske.

- Gotova je pruga do Budimpešte, sada su u toku testovi. I juče ili prekjuče prvi put naš Soko je ušao na teritoriju Mađarske, na test vožnje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao novinarima da se, kada je reč o brzoj pruzi do Budimpešte, još radi oko protokola za granični prelaz Kelebija.

- Ali i to ide dobro. Tu (na Kelebiji) će biti zadržavanje, dakle negde sa zadržavanjem oko 20 do 25 minuta. Ukupno će vam biti potrebno tri sata ili tri sata i pet minuta do Budimpešte. Stvarno je to neverovatno, centar-centar, dakle nije da vas ostavlja ne znam gde, nego je bukvalno centar-centar Beograda i Budimpešte - istakao je predsednik Vučić.

Sve se sprema za Ekspo

Specijalizovana izložba Ekspo 2027, čija je tema "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve", biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.

Prema rečima generalnog direktora preduzeća "Expo 2027 Beograd" Danila Jerinića do marta ove godine učešće na manifestaciji potvrdilo je 138 zemalja.

Radovi na kompleksu Ekspo 2027 zvanično su počeli 5. avgusta 2023. godine, a završetak se očekuje, kako kaže Jerinić na jesen 2026. godine.