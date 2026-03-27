Poslednjih godina Srbija dobija najmodernije auto-puteve, ali i železničku prugu koja je predviđena za brze vozove koji će zauvek promeniti način putovanja u našoj zemlji. Posle brze pruge Beograd - Novi Sad - Subotica - Budimpešta, sada je u fokusu povezivanje prestonice sa jugom naše zemlje, odnosno Nišem koji postaje važno saobraćajno čvorište.

O važnosti razvoja železničkog saobraćaja govorio je nedavno i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je posebno naglasio važnost ovog železničkog koridora.

- Železnička pruga Beograd - Niš je žila kucavica i nadovezuje se na Subotica - Novi Sad - Beograd. I tu će vozovi ići negde 160, negde 200 kilometara na sat - kazao je predsednik Vučić.

Infrastruktura železnice Srbije podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja na životnu sredine za projekat fazne izgradnje i rekonstrukcije železničke pruge Beograd Centar - Rasputnica "G" - Rakovica - Mladenovac - Lapovo - Niš - Preševo - Državna granica (Tabanovci). Zahtev se konkretno odnosi na poddeonicu 3 Paraćin -Trupale, a u okviru nje deonice Paraćin - Stalać i Đunis - Trupale.

Projekat rehabilitacije železničkog koridora Beograd - Niš, kako se podseća, predviđa modernizaciju i unapređenje postojeće, pretežno dvotračne pruge dužine 230 km između Beograda i Niša. Cilj projekta koridora je da se postigne brzina do 200 km/h i poboljša kvalitet i efikasnost usluga putničkog i teretnog železničkog saobraćaja, navodi se u zahtevu. Prema procenama ovom modernom prugom od Beograda do Niša stizaće se za samo 100 minuta.

Deonica 3 železničke pruge Beograd - Niš podeljena je na tri dodatne poddeonice:

Paraćin - Stalać - projektovana ukupna dužina deonice – 20,4 km, zadržaće se dvokolosečni režim

Stalać - Đunis (isključena, jer se razvija odvojeno i nalazi se u naprednijoj fazi pripreme – jednokolosečna)

Đunis - Trupale – projektovana ukupna dužina je 37,7 km, zadržaće se dvokolosečni režim

Poddeonica trase Paraćin – Stalać, proteže se od km 153+380 do km 174+170,79, u ukupnoj dužini od 20,8 km. Poddeonica počinje neposredno pre ulazne skretnice u stanici Paraćin i završava se ispred stanice Stalać. Deonica Đunis - Niš (Trupale) se pruža od 191+937,96 do km 229+642 u dužini od 37,7 km. Ova deonica je pozicionirana u dolini Južna Morava sa njene leve strane sve do mesta Supovac, posle kojeg prelazi na desnu obalu reke i nastavlja trasu do Trupala.

Poddeonica Paraćin–Stalać prolazi kroz dve opštine - Paraćin i Ćićevac. Cela poddeonica uglavnom prati postojeću železničku prugu, osim kratkih odstupanja neophodnih za poboljšanje radijusa krivina, koja se nalaze na izlazu iz naselja Striža i na izlazu iz sela Ćićevac. Poddeonica Đunis–Trupale (Niš) prolazi kroz tri opštine – Kruševac, Aleksinac i Niš. Trasa železničke pruge prolazi kroz poljoprivredno područje, osim u urbanim zonama i selima.

Stanice i stajališta

Prema projektu 11 stanica i stajališta biće ukinuto, sedam stanica će biti zadržano, a dve će biti novoizgrađene.

Poddeonica Paraćin – Stalać

1. Stanica Paraćin 155+108 Stanica – ostaje

2. Sikirica–stanica Ratari 163+462 Stajalište – Nova stanica

3. Drenovac 166+700 Stajalište – ukida se

4. Stanica Ćićevac 171+415 Stanica – ostaje

5. Lučina 173+700 Stajalište – ukida se

Poddeonica Đunis – Trupale

1. Stajalište Vitkovac 194+118 Stajalište – ukida se

2. Donji LJubeš stajalište 196+155 Stajalište – ukida se

3. Gornji LJubeš stajalište 198+453 Stajalište – ukida se

4. Stanica Korman 200+807 Station- ostaje

5. Trnjane stajalište 203+100 Stajalište – ukida se

6. Stanica Adrovac 205+474 Stanica – ostaje

7. Stanica Aleksinac 209+255 Stanica – ostaje

8. Nozrina stajalište 212+480 Stajalište – ukida se

9. Lužane stanica 213+794 Stanica – ostaje

10. Tešica stajalište 216+885 Stajalište – Nova stanica

11. Stanica Grejač 219+650 Stajalište – ukida se

12. Supovački most stajalište 223+100 Stajalište – ukida se

13. Mezgraja stajalište 223+994 Stajalište – ukida se

14. Vrtište stajalište 227+075 Stajalište – ukida se

15. Stanica Trupale 228+934 Stanica – ostaje

Mostovi i vijadukti

Svi mostovi na trasi projekta biće novi, a grade se nakon rušenja postojećih mostova. Ukupno će biti izgrađeno 12 mostova i dva vijadukta unutar obe poddeonice. Pet mostova biće novoizgrađeno unutar poddeonice Paraćin–Stalać, a u okviru poddeonice Đunis–Trupale sedam mostova i dva vijadukta.

Prelazi u nivou, podvožnjaci i nadvožnjaci

U cilju postizanja većeg nivoa bezbednosti planirano je ukidanje svih 48 postojećih putnih prelaza u nivou, a biće zamenjeni 30 novih denivelisanih ukrštanja (tj. prelaza koji nisu u istom nivou sa prugom - uključujući nadvožnjake i podvožnjake), koji se možda i ne nalaze na istim lokacijama kao ukinuti prelazi.

Planirano je da 21 postojeći drumski pružni prelaz bude ukinut i zamenjen sa 30 denivelisanih prelaza. Takođe, 12 denivelisanih prelaza biće novoizgrađeno unutar poddeonice Paraćin–Stalać, a 18 biće izgrađeno unutar poddeonice Đunis–Trupale.

Na području obuhvaćenom projektom postoji 42 postojeća propusta. Deo njih biće adaptiran u okviru projekta kako bi istovremeno služili i kao prelazi za divlje životinje. Za sada je planirana izgradnja 35 propusta duž trase. Međutim, tokom daljeg razvoja tehničke dokumentacije biće planirana izgradnja još dva propusta (stacionaže: oko 225+170 km i 225+525 km). Jedan tunel biće izgrađen unutar poddeonice Đunis–Trupale. Tunel Đunis biće novoprojektovan. Ulazni portal nalaziće se na km 192+274, a izlazni portal na km 192+854, odnosno dužine 580 metara. Predviđena brzina na ovom delu trase iznosi 160 km/h.

Pregled trase

Poddeonica trase Paraćin–Stalać projektovana je kao dvokolosečna magistralna pruga za obostrani saobraćaj. Maksimalna brzina za ovu deonicu iznosi 200 km/h. Dve postojeće stanice (Paraćin i Ćićevac) se zadržavaju, ali rekonstruisane i modernizovane u skladu sa potrebama putničkog i teretnog saobraćaja na dvokolosečnoj pruzi i lokalnim potrebama naselja u kojima se nalaze.

Stanica Paraćin će zadržati status međustanice na dvokolosečnoj magistralnoj pruzi Beograd–Niš, kao i status čvorišne stanice za jednokolosečnu magistralnu prugu Rasputnica Ćuprija–Ćuprija–Paraćin i jednokolosečnu industrijsku prugu Paraćin–Stari Popovac. Pored toga, koloseci namenjeni Elektrotehničkoj službi se zadržavaju, ali se zbog prostornog ograničenja premeštaju na suprotnu stranu stanice. Rekonstruisana stanica biće projektovana sa 7 glavnih i 3 pomoćna koloseka (koji će služiti kao privremena mesta za zaustavljanje vozova u slučaju da su svi ostali koloseci zauzeti), kao i 2 servisna koloseka (za pristup servisnim prostorima). Stanica je projektovana sa dva perona, svaki dužine 220 m. Prvi peron je glavni stanični peron koji se nalazi uz staničnu zgradu, dok je drugi ostrvski peron smešten između koloseka 6 i 7. Peroni su međusobno povezani podvožnjakom i opremljeni u skladu sa relevantnim tehničkim specifikacijama za interoperabilnost (INF TSI i PRM TSI).

Železnica donosi čistiji vazduh Kako se naglašava u dokumentu, nakon puštanja železnice u rad, očekuje se opšte poboljšanje kvaliteta vazduha u okolini trase. Ovo poboljšanje rezultat je činjenice da će električni vozovi zameniti deo drumskog saobraćaja, uključujući automobile i kamione na lokalnim putevima, što će dovesti do smanjenja emisija zagađujućih materija. Najveća poboljšanja očekuju se u mestima sa sada već velikim intenzitetom drumskog saobraćaja, uključujući gradove i sela duž trase. Ove pozitivne promene biće dugoročne i koristiće i ljudima i prirodi na široj teritoriji.

Takođe, postojeće stajalište Sikirica - Ratare se zadržava, ali nadograđeno u stanicu kako bi moglo da primi očekivani dodatni železnički saobraćaj. Stanica je projektovana sa 4 glavna koloseka i 2 zaštitna koloseka.

Stanica Ćićevac će biti projektovana sa 5 glavnih koloseka, 2 sigurnosna koloseka i 3 zaštitna koloseka.

Stanica je projektovana sa dva perona, svaki dužine 220 metara.

Dva postojeća stajališta, Drenovac i Lučine, biće ukinuta zbog očekivano malog broja putnika koji ih koriste.

Na deonici Paraćin – Stalać, projektovan je jedan potproni zid, uz utovarno-istovarnu rampu u stanici Paraćin, kao i 17 konstrukcija propust aispod železničke pruge, u funkciji sprovođenja vodotoka i odvodnjavanja pruge.

Poddeonica pruge Đunis - Trupale projektovana je kao dvokolosečna magistralna pruga za obostrani saobraćaj. Maksimalna brzina za ovu deonicu iznosi 200 km/h.

Postojeće stanice Korman, Adrovac, Aleksinac, Lužane i Trupale biće zadržane, ali rekonstruisane i modernizovane u skladu sa potrebama putničkog i teretnog saobraćaja na dvokolosečnoj pruzi i lokalnim potrebama naselja u kojima se nalaze.

Novo službeno mesto Korman se premešta na novu lokaciju. Kompletan stanični kompleks se premešta bliže Nišu. I novo službeno mesto Aleksinac premešteno je bliže Nišu, a novo službeno mesto Lužane planira se na drugoj lokaciji u odnosu na postojeće, preko puta stare lokacije i pomereno ka Nišu. Izbor lokacije uslovljen je boljim tehničko-tehnološkim uslovima i lakšim kolskim pristupom. Novo mesto obuhvata katastarske parcele u privatnom, državnom i opštinskom vlasništvu, navodi se u zahtevu.

Prema projektu, stanica Trupale zadržava svoju ulogu granične stanice u okviru železničkog čvora Niš, na kojoj se koloseci granaju ka stanicama Crveni Krst i Niš ranžirna stanica. Glavni zahtevi za stanicu odnose se na upravljanje železničkim saobraćajem, ukrcavanje i iskrcavanje putnika u okviru lokalnog saobraćaja, kao i na rukovanje vagonskim pošiljkama na manevarskom koloseku. Planirani kapaciteti koloseka su: dva glavna prolazna koloseka (koloseci 3 i 4), dva koloseka za preticanje (kolosci 2 i 5), tri prijemno-otpremna koloseka (kolosci 1, 6 i 7), manevarski kolosek sa dugom (vojnom) rampom dužine 400 m, koji se koristi za utovar i istovar robe i dva koloseka koja se nastavljaju iz koloseka 1 i 2, namenjena formiranju ukrštanja voznih puteva. Novo službeno mesto Trupale planirano je bliže ka Beogradu u odnosu na postojeću lokaciju.

Postojeće stajalište Tešica biće u potpunosti modernizovano i rekonstruisano u stanicu. Postojeća stajališta Vitkovac, Donji Ljubeš, Gornji Ljubeš, Trnjane, Noržina, Supovački most, Mezgraja i Vrtište biće ukinuta zbog očekivano malog broja putnika ili zbog blizine većih stanica. Postojeća stanica Grejač takođe će biti ukinuta i zamenjena novom stanicom Tešica.

Predviđena projektna brzina za vozove na ovom delu trase je do 120 km/h.

- U zoni stanice Adrovac projektovani su geometrijski elementi trase za brzinu od 160 km/h. Situacioni elementi trase pruge u zoni stanice Aleksinac, projektovani su za brzinu od 120 km/h, iz razloga jer bi korekcija trase imala za posledicu relokaciju stanice na mnogo veću udaljenost od postojeće, sa neracionalnim povećanjem investicije u odnosu na benefit koji donosi povećanje brzine u toj zoni - precizira se u dokumentaciji.

Projekat predviđa da se tokom izvođenja radova železnički saobraćaj odvija jednim kolosekom, uz koordinaciju svih građevinskih, tehničkih i instalacionih radova, uz pojačane mere bezbednosti i angažovanje dodatnog osoblja.