Ako putujete na relacijama ka Londonu ili Barseloni, avion se u većini slučajeva pokazuje kao isplativija opcija od voza. S druge strane, za putovanja po Evropi koja prolaze kroz Ljubljanu, železnica je gotovo uvek povoljniji izbor.

Na međunarodnim linijama, solo putnicima se češće isplati avionski prevoz, dok će porodice koje putuju sa više članova i većom količinom prtljaga uglavnom proći jeftinije ukoliko se odluče za voz.

Ipak, postoje i ekstremni primeri. Ukoliko iz Hrvatske pokušate da putujete vozom do Rima, trošak može biti i do 30 puta veći nego avionska karta. Na to ukazuje nova studija o upoređivanju cena prevoza koju je sproveo ZHAW - Univerzitet primenjenih nauka u Cirihu.

U istraživanju su upoređivani troškovi putovanja vozom i avionom na istim evropskim relacijama. Studija se nadovezuje na Greenpeaceovo istraživanje „Flying Cheap, Paying Dear“ iz avgusta 2025. godine, koje je pokazalo da su avionske karte za putnike koji putuju sami i bez prtljaga često povoljnije od voznih karata na mnogim međunarodnim linijama.

London i Barselona

Jaka konkurencija u vazdušnom saobraćaju omogućava niskotarifnim avio-kompanijama da nude izuzetno povoljne cene, što otežava prelazak na klimatski prihvatljivije oblike prevoza poput železnice. Međutim, ZHAW je proširio analizu uključivanjem različitih profila putnika, dodatnog prtljaga i više putnika, i pokazao da voz može biti finansijski isplativ, jer se cene letova brzo povećavaju kada se dodaju usluge.

- Na prvi pogled, avionske karte često deluju znatno jeftinije od voznih. Ipak, porodicama sa decom i putnicima sa prtljagom savetujemo da detaljno uporede ukupne troškove. Popusti za decu u železničkom saobraćaju i dodatne naknade za prtljag kod avio-kompanija mogu značajno promeniti konačnu cenu - izjavio je Tomas Sauter-Serves, direktor programa Mobilnost na ZHAW.

Najveće razlike u cenama zabeležene su na rutama koje uključuju London i Barselonu, gde veliki aerodromi i niskotarifni prevoznici onemogućavaju konkurentnost vozova. Tako je avionska karta za jednog putnika na relaciji Barselona-London koštala 25 evra, dok je karta za voz iznosila čak 350 evra. Čak i za porodice sa decom i prtljagom, avion je ostao jeftiniji - 219 evra naspram čak 1.400 evra za putovanje vozom.

Ključni faktori: broj putnika i prtljag

Na većini ostalih relacija, analiza 136 evropskih veza pokazala je da su cene letova i vozova slične za solo putnike sa malo ili bez prtljaga. Međutim, razlike značajno rastu kod porodičnih putovanja ili dodatnog prtljaga, gde su avionske karte u proseku više nego dvostruko skuplje od voznih.

Kupovina karata u poslednjem trenutku poskupljuje oba vida prevoza, ali je taj efekat znatno izraženiji kod avio-saobraćaja. Tako je, na primer, avionski let od Amsterdama do Kopenhagena za četvoročlanu porodicu koštao 2.528 evra čak i uz raniju rezervaciju, dok je putovanje vozom u istom terminu iznosilo svega 120 evra.

Švajcarska, Španija i razlike u cenama

U Švajcarskoj je analizirano osam međunarodnih ruta iz Bazela, Ženeve i Ciriha. Rezultati pokazuju da je putovanje vozom ka susednim zemljama poput Francuske, Nemačke i Austrije uglavnom jeftinije od leta ka gradovima kao što su Berlin, Pariz ili Beč. Kada je reč o Španiji, avion je gotovo uvek povoljnija opcija.

Cene voznih karata u Švajcarskoj znatno variraju, najjeftinija relacija Ženeva-Pariz koštala je 29 evra, dok je najskuplja, Cirih-Madrid, dostigla cenu od 417 evra po osobi. Najskuplja avionska karta bila je na relaciji Cirih-Berlin i iznosila je 276 evra.

U Hrvatskoj voz često isplativiji

U analizi za Hrvatsku razmatrano je devet saobraćajnih pravaca, od kojih je samo jedan bio unutrašnji. Utvrđeno je da je domaća linija Split-Zagreb u svim slučajevima bila povoljnija železnicom nego avionom.

Na međunarodnim rutama, voz se pokazao isplativijim u 18 od 28 analiziranih slučajeva, odnosno u približno 64 odsto prekograničnih veza koje uključuju Hrvatsku.

Najjeftinija železnička karta zabeležena je na relaciji Split-Zagreb i iznosila je 13,89 evra, dok je najpovoljniji avionski let bio na relaciji Zagreb-Rim, sa cenom od 16,99 evra.