Mladi zaposleni i u 2026. godini mogu računati na povraćaj poreza za 2025. godinu, pri čemu će oni do 25 godina dobiti puni iznos uplaćenog poreza, dok će mladi do 30 godina dobiti polovinu.

Prema podacima Poreske uprave Hrvatske, pravo na ovu olakšicu prošle godine imalo je oko 230.000 mladih, a sličan broj se očekuje i ove godine.

Pravo na povraćaj od 100% uplaćenog poreza na dohodak imaju mladi do 25 godina, dok oni u dobi od 26 do 30 godina imaju pravo na povraćaj od 50%. Gledano po godištima, za povraćaj u 2026. godini, polovinu iznosa dobiće osobe rođene od 1995. do 1999. godine, a ceo iznos oni rođeni 2000. godine i mlađi. Ova poreska olakšica se odnosi na prihod od nesamostalnog rada, odnosno platu, i ne obuhvata zaradu studenata po studentskim ugovorima.

Početak isplata u maju

Iz Poreske uprave navode da se očekuje da će isplate povraćaja poreza za 2025. godinu početi u maju, prateći dinamiku iz prethodne godine. “Očekuje se da će povraćaji poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2025. godinu pratiti dinamiku prethodne godine, sa početkom isplate u maju”, potvrdili su iz Poreske uprave.

Da li je potrebno podnositi prijavu?

U većini slučajeva nije potrebno podnositi posebnu prijavu jer Poreska uprava utvrđuje pravo na povraćaj po službenoj dužnosti. Izuzetak su osobe koje žele iskoristiti olakšice o kojima Poreska uprava nema podatke, na primer za izdržavanu decu ili donacije. Takve osobe su dužne da do 28. februara podnesu Obrazac ZPP-DOH.

“Ukoliko te osobe nisu obveznici podnošenja godišnje poreske prijave, pravo na povraćaj poreza uplaćenog tokom poreskog perioda po osnovu plate utvrdiće Poreska uprava po službenoj dužnosti rešenjem u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, bez obaveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH, radi ostvarivanja prava na navedenu poresku olakšicu. Isto tako, ako žele da iskoriste olakšice propisane zakonom, a za koje Poreska uprava nema podatke, npr. o izdržavanoj deci koja nisu upisana na Obrascu PK ili o donacijama na osnovu kojih se može uvećati lični odbitak, obavezni su da do 28. februara podnesu Obrazac ZPP-DOH”, navode iz Poreske uprave.

Računica sa online kalkulatorom

Iako će Poreska uprava poslati službeno rešenje sa tačnim iznosom povraćaja na kućnu adresu, okvirni iznos moguće je izračunati i ranije putem online kalkulatora. Za izračun je potrebno odabrati 2025. godinu kao godinu za koju se računa povraćaj i uneti podatke o svojim primanjima.

Podaci poput isplaćenih bruto primanja, uplaćenih doprinosa, godišnjeg ličnog odbitka i uplaćenog poreza i prireza dostupni su u sistemu e-Građani. Nakon prijave u sistem, potrebno je ući u uslugu ePorezna, odabrati opciju “Moj JOPPD”, a zatim karticu “Pregled IP1/IP2”.