KAKO MLADI U SRBIJI MOGU DA DOĐU DO KROVA NAD GLAVOM? Jednoj grupi to polazi za rukom, evo u kom sektoru su zaposleni

Sve više mladih u Srbiji, posebno onih zaposlenih u IT sektoru, uspeva da kupi stan do 100.000 evra, uglavnom do 45 kvadratnih metara. Ipak, mnogi mladi i dalje ne mogu da priušte nekretninu zbog visokih cena i niskih plata