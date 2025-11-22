Slušaj vest

Prosečna starost u kojoj se mladi u Srbiji prvi put odlučuju da iznajme stan iznosi 31 godinu. Razlozi zbog kojih se osamostaljuju tek u tim godinama najčešće su finansijske poteškoće, nesigurno zaposlenje i visoki troškovi stanovanja.

Čak 31,85 odsto građana Srbije uzrasta od 30 do 34 godine i dalje živi sa roditeljima. Ovaj procenat značajno je viši u poređenju sa evropskim prosekom, gde se mladi osamostaljuju oko 26,3 godine.

U pojedinim državama, kao što je Finska, mladi napuštaju roditeljski dom već oko 21. godine, navodi portal 4zida.

Kada mladi razmišljaju o životu od svoje prve plate, u obzir ne uzimaju samo visinu primanja, već i visinu troškova, kao i to u kom delu grada ili države žele da žive.

Foto: Kurir, Shutterstock

Upravo ta kombinacija faktora često predstavlja prepreku koju mnogi ne uspevaju da prevaziđu, pa ostaju u roditeljskom domu i u tridesetim godinama.

U Beogradu, za najam garsonjere neophodno je izdvojiti više od 250 evra mesečno. Za mlade koji tek započinju karijeru, to je previsok trošak.

U manjim sredinama cene kirija ponekad jesu pristupačnije, ali je zato mnogo teže pronaći dobro plaćen posao.