Svetska kompanija u panici pred praznike: Zapošljavaju čak 12.000 sezonaca
Američki tehnološki lider za onlajn trgovinu, kompanija Amazon odlučila je da zaposli oko 12.000 sezonskih radnika u Nemačkoj uoči predstojećih praznika.
Prve ugovore o privremenom radu Amazon je u nekoliko nemačkih gradova već podelio uoči Crnog petka, saopštila je kompanija, uz najavu da proces još traje, s obzirom na to da su u sedmicama pre Božića, onlajn kupovine intenzivne.
Privremeno osoblje radiće na logističkim lokacijama kompanije, obavljajući poslove poput sortiranja paketa.
Vozači dostave, koji rade kao izvođači radova, nisu uključeni.
Sezoncima ugovori traju do kraja godine, a porast zapošljavanja delimično je posledica novih logističkih lokacija, uključujući dva distributivna centra.
Amazon Nemačka zapošljava oko 40.000 stalnih radnika. Izjavili su da je dodatna sezonska radna snaga potrebna za rešavanje očekivanog porasta narudžbina tokom vrhunca prazničnih kupovina u novembru i decembru.
Amazon posluje vlastitom dostavom u Nemačkoj već 10 godina i tokom tog perioda isporučio je oko pet milijardi paketa.
Prema Nemačkoj saveznoj mrežnoj agenciji, Amazon je drugi najveći prevoznik paketa u zemlji nakon DHL-a.
BiznisKurir/SEEbiz