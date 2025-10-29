Slušaj vest

Prema pisanju nemačkih medija, američki tehnološki div Amazon priprema smanjenje broja radnih mesta u svojoj korporaciji. To bi moglo da pogodi do 30.000 radnika.

Amazon se nije oglasio

Ova brojka predstavlja gotovo 10 odsto od otprilike 350.000 administrativnih zaposlenih ovog američkog online trgovca. To bi bilo najveće smanjenje broja radnih mesta u Amazonu od kraja 2022. godine, kada je ukinuto oko 27.000 radnih mesta. Amazon je odbio da komentariše.

Očekuje se da će se smanjenje broja radnih meesta proširiti na nekoliko poslovnih područja, uključujući ljudske resurse, odsek za cloud Amazon Web Services (AWS) i oglašavanje. Tačne brojke ili vremenski okvir još nisu potvrđeni.

Amazon paketi Foto: Shutterstock

Sam Amazon još nije službeno komentarisao medijske navode. Promatrači smatraju da je taj potez deo sveobuhvatne strategije smanjenja troškova.

Smanjenje 10 odsto radnih mesta

Kako pišu nemački mediji, kompanija trenutno ulaže velika sredstva u nove tehnologije, posebno u području veštaćke inteligencije, a istovremeno se suočava s konkurentskim pritiskom u uslugama cloud-a. Amazon je već ukinuo nekoliko hiljada radnih mesta poslednjih godina.

Kompanija zapošljava nešto više od milion ljudi u SAD-u, od kojih mnogi rade u logistici. Međutim, prema američkim medijima, planirana smanjenja radnih mesta prvenstveno će uticati na kancelarijske poslove, oko 10 odsto takozvanih “belih okovratnika” u SAD-u moglo bi biti pogođeno.

Navodno će radnici o ovoj odluci biti obavešteni internim email-om.