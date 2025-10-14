Preduzetnici u Nemačkoj moraju da vrate novac koji su dobili kao pomoć u vreme pandemije korona virusa

Frizerka Marion Alemajer još uvek pamti 23. mart 2020. godine. Bio je to drugi dan prvog lokdauna u Nemačkoj uvedenog radi suzbijanja pandemije koronavirusa.

Tada su se oglasili tadašnji ministar privrede Peter Altmajer (CDU) i ministar finansija Olaf Šolc (SPD) u vladi Angele Merkel, sa velikim obećanjima.

Podrška, a ne zajam

- Vrlo je važno naglasiti: dajemo podršku, a ne zajam – objasnio je Šolc o hitnoj pomoći malim preduzećima i samostalnim delatnicima pogođenim koronom. "Dakle, ništa se ne mora vraćati.“

Altmajer je dodao: „Nikoga nećemo ostaviti samog!“

Danas, pet i po godina kasnije, Marion Alemajer se oseća i te kako sama. Kaže za Dojče Vele: „Bilo je mnogo obećanja i nijedno nije ispunjeno. Još tada su me mnoge kolege i prijatelji upozoravali: pazi, to ćeš morati da vratiš. A ja sam im govorila: ne, to ne može biti. Pa ne mogu me to tražiti kad su zabranili da uopšte radimo!“

Frizerka je tada dobila 9.000 evra kao hitnu pomoć zbog korone. Taj novac joj je bio preko potreban jer šest nedelja nije imala nikakav prihod, ali je imala troškove svog salona. Tek 4. maja 2020. u Nemačkoj je ublažena zabrana kontakata i dozvoljeno je ponovno otvaranje frizerskih salona, prenosi Telegraf biznis.

Očuvanje likvidnosti

Kasnije je saopšteno da je pomoć dodeljena samo na osnovu procene prihoda, kako bi se premostio „nedostatak likvidnosti“ izazvan koronom. Od oko 13 milijardi evra koje su Nemačka i pokrajinske vlade isplatile od marta do juna 2020, prema proceni nemačkog Ministarstva privrede, oko pet milijardi evra isplaćeno je zapravo previše.

Zbog toga su poslati desetine hiljada zahteva za povraćaj novca, a jedan je dobila i Marion Alemajer. Od nje se traži da vrati 7.000 evra. Na to rešenje je uložila žalbu i žalba je uvažena, ali vlada pokrajine Severna Rajna–Vestfalija i dalje traži polovinu tog iznosa – 3.500 evra da bi zaključila slučaj.

Marion Alemajer, koja uz to još otplaćuje rate tzv. „pomoći za novi početak“ od 7.500 evra za drugi lokdaun koji je trajao 11 nedelja, više ne zna kud dalje:

- To boli. Sve vreme sam imala troškove salona i osiguranja. Uz to su mušterije otkazivale termine jer su se bojale korone. A ja od toga živim. Nemam nikakvu drugu egzistencijalnu sigurnost.

Preduzetnici u problemu

Samozaposleni poput Alemajer i preduzeća do pet zaposlenih mogli su da traže 9.000 evra pomoći, 15.000 evra za mala preduzeća do deset zaposlenih, odnosno 25.000 evra za firme s deset do pedeset zaposlenih, prenosi Express.

Za mnoge je ta finansijska pomoć bila bukvalno spas ili makar ogromna podrška u teškim vremenima. Tako i za frizera Gida Virca, koji zastupa sve frizere u Rajni–Falcu. Danas kaže za DW:

"Politika je rekla nešto što na kraju nije ispunila. Među nama frizerima vlada ogromno razočaranje i uvređenost. Tek mnogo kasnije, sredinom i krajem 2024, naši prihodi su se vratili na nivo pre korone – i to sa znatno manje ljudi.“