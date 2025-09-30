Slušaj vest

Bankarstvo je postalo deo naše svakodnevnice – plaćanja, štednja, krediti i digitalne usluge danas su nam dostupni na dohvat ruke. Ipak, koliko god sistem delovao jednostavno, pravila koja ga prate često su složena i nisu poznata prosečnom korisniku. Zbog toga se mnogi nađu u problemima kada naprave grešku ili naiđu na situaciju koju ne razumeju – od pogrešnih uplata i zaboravljenih rokova do nejasnoća oko naknada i ugovora.

U tim situacijama najvažnije je znati svoja prava i korake koje treba preduzeti kako bi zaštitili svoj novac. Upravo to je jedan Hrvat objasnio na Redditu, tražeći savet zajednice:

- Slučajno sam uplaćivao veliki iznos novca na tuđi račun preko PBZ aplikacije. Pokušavam što pre kontaktirati banku da mi vrate novac. Koje su šanse da ću ga ponovo videti i koliko je ovakva situacija česta? – napisao je.

Ljudi dele iskustva

U komentarima su se javili brojni korisnici s različitim savetima. Jedan je poručio:

- Tužba za neosnovano bogaćenje. Niko nema pravo da zadrži novac koji mu je greškom uplaćen, jer ne postoji pravni osnov za to. Krajnja opcija svakako postoji - tužba.

Autor objave odgovara:

- Nadam se da će odmah vratiti novac jer nemam velike nade u brzinu našeg pravosuđa.

Drugi korisnici Reddita podelili su svoja pozitivna iskustva:

- Prebacivao sam ženi 2.500 evra u subotu uveče, pa su me pozvali za 5 minuta da potvrde transakciju i novac je odmah pušten dalje. Bilo je prijatno iznenađenje.

- Meni su u RBA banci nedavno vratili 1.000 kuna greškom uplaćene privatne uplate. Takođe sam bio pozitivno iznenađen.

Jedan korisnik je naglasio oprez:

- Moja supruga je do nedavno radila u PBZ-u i kaže da banka tu ništa ne može. Sve zavisi od dobre volje primaoca da li će vratiti novac. Jedino tužbom može da se dobije, ali će se dugo čekati.

Različita iskustva

Mnogi su istakli da je povraćaj novca koji je greškom uplaćen komplikovan i da banka često ne može odmah da interveniše. Ipak, jedan korisnik je dodao:

- Drugi komentari su malo preoptimistični. Bio je nedavno sličan slučaj gde je banka ipak intervenisala. Netko je pogrešno uplatio, primalac nije hteo da vrati novac, ali banka je na kraju pomogla. Zovi banku, verujem da mogu da ti izađu u susret, posebno jer se u EU uvode zakoni koji ovakve situacije žele da smanje.

Neki su ispričali i drugačiju stranu priče, kada primalac ne vraća novac:

– Pre 6-7 godina koleginici je greškom uplaćeno 5.000 kuna na Aircash račun. Nikada nije vratila, iako je dobila nekoliko SMS poruka i poziva. Nikome nije bilo ništa, mada to ne opravdavam.