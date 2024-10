Upravo to se dogodilo jednoj čitateljki Kurira koja je preko ove aplikacije poručila par odevnih predmeta i dečije igračke.

- Čekala sam malo duže na isporuku, ali je porudžbina stigla u obećanom roku. Sve što sam poručila bilo je uredno upakovano. Deca su se obradovala igračkama koje su skroz u redu, dok se ispostavilo da su moje dve haljine obilčne krpe koje nikad neću obući. Ali to je to što sam poručila i tu nema greške. Međutim, posle par dana stigla mi je poruka da će mi biti vraćen novac pošto mi pošiljka nije isporučena. Bila sam u nekoj gužvi, a u strahu da je neka prevara u pitanju nisam ni pročitala poruku do kraja - priča J. Č. iz Beograda.