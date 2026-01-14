Slušaj vest

Zima i niske temperature, osim što donose i niz opasnosti, itekako utiču i na naš novčanik i povećavaju troškove. Ne samo da nam je januar najkritičniji mesec, već treba imati u vidu i veću potrošnju energije za grejanje, bilo da se grejemo na struju, gas ili drva, zatim goriva za automobile, a onda tu su i dodatni troškovi za zimsku opremu, čišćenje, održavanje i još razni drugi tzv. zimski troškovi.

O tome možemo li nekako ublažiti taj račun tj. omogućiti neku ozbiljniju uštedu u našem kućnom budžetu tokom ovih zimskih meseci, govorili su gosti: Vladimir Simidžija, saobraćajni inženjer i veštak, Branko Zrnić, elektro-mehaničar i Đorđe Ostojić finansijski savetnik u emisiji "Redakcija".

Branko Zrnić
Branko Zrnić Foto: Kurir Televizija

Kada dođe do restrikcije električne energije, Zrnić tvrdi da bi najpametniji potez bio da se svi električni uređaji isključe:

- Biće teško snabdevanje električne energije. Električna energija kad nestane, pa kad se ponovo vrati onda su ti naponi daleko veći od dozvoljenih iz razloga što je prenapregnut sistem. I da ne bi stradali frižideri, zamrzivači pametno je isključiti ih iz mreže. Kada nestane struje, osigurače treba spustiti da ne bi izazvali udare i oštećenje uređaja. Kad dođe napon, treba sačekati par minuta, nakon čega ih treba aktivirati jer će se onda napon stabilizovati. 

Dodaje i da je elektrčna energija i dalje jeftina, te čovek često prekorči njenu upotrebu:

- Ne treba da se bahatimo kada je u pitanju grejanje, da ga pojačavamo a da otvaramo prozore jer u ovakvim zimskim mesecima moramo štedeti. 

Ostojić objašnjava da praznična euforija pojačava psihološko stanje, tako da u tim ekstremima leži i povećanje naše potrošnje:

Đorđe Ostojić
Đorđe Ostojić Foto: Kurir Televizija

 - Ljudi potrošnjom pokušavaju da poprave svoje raspoloženje. Prva novogodišnja potrošnja jeste hrana. Uvek gledamo da napravimo neku trpezu i da se počastimo. Pored toga, imamo i troškove poklona, kao i želje za putovanjem kao što su neke planinske destinacije kako bi uživali u zimi.  

Tokom zime troškovi vožnje su znatno veći nego u ostatku godine. Neophodna je zimska oprema poput zimskih guma i lanaca, što predstavlja dodatni izdatak za vozače. Pored toga, učestalije je čišćenje automobila od snega i leda, kao i redovno održavanje zbog niskih temperatura koje više opterećuju vozilo:

- Da li ćete trošiti više ili manje na svoj automobil zavisi od čoveka do čoveka. Ja vozim univerzalne gume i nisam imao nikakve probleme jer sam podređen uslovima u kojima se moje vozilo kreće. Sve je do vozača i vožnje. Vozač proizvodi vožnju koja može biti optimalna, bezbedna i silovita. Zbog toga nam se događa da godišnje imamo 500 ili 600 mrtvih, povređenih i teško povređenih. Automobil čini štetu jer vozač radi to što radi. To je strahovit problem i pitanje je kako to promeniti - kaže Simidžija.

Vladimir Simidžija
Vladimir Simidžija Foto: Kurir Televizija

Ušteda struje

Zrnić kaže da ukoliko je naponom opterećena jedna linija, struja je veća, te je samim tim i potrošnja mnogo veća, te time ti uređaji mogu i da pregore

- Može se uštedeti i na grejanju. Moramo se posavetovati sa nekim kako bezbedno da koristimo grejnje uređaje. Da bi uštedeli na električnoj energiji, moramo ravnomerno da rasporedimo opterećenje u našem stanu. Odnosno, na tri faze. Ne smemo preopterećivati jednu fazu, a da ostale dve budu neopterećene. Kad preopteretimo neku od faza, na nju padne napon. Kad je napon manji, struja je veća. Kada je struja veća, sat broji više - kaže Zrnić i dodaje:

- Što znači da ćemo platiti veći račun. Da bi to izbegli, moramo znati šta smemo da koristimo u isto vreme od potrošača u stanu. A ključ je u kućnom majstoru koji će nam rasteretiti mrežu. Najčešće ljudi menjaju osigurače, ali ne rasterete mrežu, suština je rasteretiti mrežu kako bi u isto vreme mogli da koristite sve te uređaje. Grejanjem tih faza dolazi do faznog spoja, a kada dođe, do pukne ko pišolj. 

