Putovanje vozom ponovo je u modi: Na listi najatraktivnijih i poznata balkanska železnička ruta
Putovanje vozom nudi sporiji ritam, udobnost i oseećaj romantike, a najlepše rute sveta pretvaraju se u destinacije same po sebi.
Putovanje vozom danas znači luksuz bez pretencioznosti, održivost bez odricanja i autentičnost bez žurbe. Nema redova za ukrcavanje, nema ograničenog pogleda kroz mali prozor. Samo širok panoramski pogled, elegantni vagoni i krajolici koji se smenjuju pred očima. Bilo da je reč o planini, obali ili istorijskom gradu, voz omogućava intimniji odnos sa mestom kroz koji prolazite.
Putovanja sa dozom glamura
Venice Simplon-Orient-Express u 2026. uvodi novu, izuzetno poželjnu rutu od Pariza do Amalfi obale. Ovaj legendarni voz je sinonim za prefinjeno putovanje. Art deco enterijeri, beli stolnjaci i usluga koja podseća na zlatno doba putovanja. Pogledi na italijansku obalu, dramatične litice i Mediteran čine ovu rutu savršenom za one koji putovanje vide kao stil života.
S druge strane, Maharajas’ Express nudi kraljevski doživljaj Indije. Ovaj voz vodi kroz delove gde se nalaze istorijske palate, pustinje i antički gradovi, uz vrhunsku gastronomiju i raskošne opcije za smeštaj. Svaka stanica priča svoju priču, a celo putovanje ostavlja utisak da ste deo nekog drugog vremena.
U Evropi, Royal Scotsman pruža intimno i luksuzno iskustvo kroz Škotsko gorje. Zelena brda, maglovita jezera i dvorci stvaraju savršenu kulisu za sporo, elegantno putovanje uz čašu viskija i pogled koji opušta.
Rute koje se pamte ceo život
Kalka–Shimla Toy Train je jedan od onih vozova koji ne impresionira brzinom, već karakterom. Uska pruga vijuga kroz šume i planinske padine Himalaja, prolazeći kroz tunele i male kolonijalne stanice. Ovo je putovanje koje budi nostalgiju i podseća na dečju radost otkrivanja.
Na Novom Zelandu, TranzAlpine je čista prirodna poezija. Ruta prolazi kroz Alpe, klisure i uz kristalno čiste reke. Svaki kilometar izgleda kao kadar iz dokumentarca, a putovanje se često opisuje kao jedno od najlepših na svetu.
U Sjedinjenim Američkim Državama, Coast Starlight povezuje Sijetl i Los Anđeles. Ova ruta spaja urbanu energiju i divlju prirodu; od pacifičke obale do gustih šuma i živopisnih gradova, nudeći pravi presek zapadne obale.
Dramatični pejzaži i skriveni dragulji
Železnica Beograd–Bar prava je balkanska tajna. Voz prolazi kroz planine, preko impresivnih mostova i uz tirkizne kanjone, završavajući na crnogorskoj obali. Ovo je ruta koja iznenađuje i ostaje u sećanju upravo zbog svoje sirove lepote.
Beira Alta linija u Portugalu otvorena krajem 2025. godine donosi novo lice ove zemlje. Daleko od poznatih destinacija pored obale, voz prolazi kroz planine, vinograde i istorijske gradiće, idealno za putnike koji su željni autentičnog iskustva.
U Indiji, Kangra Valley Railway nudi tišinu i prirodu. Zelene doline, reke i planinski pejzaži čine ovu rutu savršenim izborom za one koji žele da pobegnu od gužve i putuju sporije.
Bezvremena lepota švajcarskih Alpa
Glacier Express i Bernina Express opstaju kao sinonim panoramskog putovanja. Veliki prozori otkrivaju glečere, alpske prolaze i bajkovita sela. Ovo su rute koje nemaju veze sa trendovima, već su večni podsetnik na to koliko putovanje može da bude lepo kada mu se dopusti da traje.
Na kraju, putovanje vozom nije prolazni trend, već povratak suštini putovanja. To je onaj redak osećaj kada niste u žurbi, a put vas polako uvodi u raspoloženje destinacije. Bilo da sedite u luksuznom vagonu sa čašom vina, posmatrate planine prekrivene snegom ili obalu koja se proteže do horizonta, voz nam dopušta ono što nam najčešće nedostaje - vreme. Vreme za posmatranje, za razmišljanje i za uživanje. Upravo u toj sporosti krije se prava čar putovanja koja se pamte.
