Slušaj vest

Putovanje vozom nudi sporiji ritam, udobnost i oseećaj romantike, a najlepše rute sveta pretvaraju se u destinacije same po sebi.

Putovanje vozom danas znači luksuz bez pretencioznosti, održivost bez odricanja i autentičnost bez žurbe. Nema redova za ukrcavanje, nema ograničenog pogleda kroz mali prozor. Samo širok panoramski pogled, elegantni vagoni i krajolici koji se smenjuju pred očima. Bilo da je reč o planini, obali ili istorijskom gradu, voz omogućava intimniji odnos sa mestom kroz koji prolazite.

Putovanja sa dozom glamura

Venice Simplon-Orient-Express u 2026. uvodi novu, izuzetno poželjnu rutu od Pariza do Amalfi obale. Ovaj legendarni voz je sinonim za prefinjeno putovanje. Art deco enterijeri, beli stolnjaci i usluga koja podseća na zlatno doba putovanja. Pogledi na italijansku obalu, dramatične litice i Mediteran čine ovu rutu savršenom za one koji putovanje vide kao stil života.

S druge strane, Maharajas’ Express nudi kraljevski doživljaj Indije. Ovaj voz vodi kroz delove gde se nalaze istorijske palate, pustinje i antički gradovi, uz vrhunsku gastronomiju i raskošne opcije za smeštaj. Svaka stanica priča svoju priču, a celo putovanje ostavlja utisak da ste deo nekog drugog vremena.

Foto: Halfpoint/Shutterstock

U Evropi, Royal Scotsman pruža intimno i luksuzno iskustvo kroz Škotsko gorje. Zelena brda, maglovita jezera i dvorci stvaraju savršenu kulisu za sporo, elegantno putovanje uz čašu viskija i pogled koji opušta.

Rute koje se pamte ceo život

Kalka–Shimla Toy Train je jedan od onih vozova koji ne impresionira brzinom, već karakterom. Uska pruga vijuga kroz šume i planinske padine Himalaja, prolazeći kroz tunele i male kolonijalne stanice. Ovo je putovanje koje budi nostalgiju i podseća na dečju radost otkrivanja.

Na Novom Zelandu, TranzAlpine je čista prirodna poezija. Ruta prolazi kroz Alpe, klisure i uz kristalno čiste reke. Svaki kilometar izgleda kao kadar iz dokumentarca, a putovanje se često opisuje kao jedno od najlepših na svetu.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Coast Starlight povezuje Sijetl i Los Anđeles. Ova ruta spaja urbanu energiju i divlju prirodu; od pacifičke obale do gustih šuma i živopisnih gradova, nudeći pravi presek zapadne obale.

Dramatični pejzaži i skriveni dragulji

Železnica Beograd–Bar prava je balkanska tajna. Voz prolazi kroz planine, preko impresivnih mostova i uz tirkizne kanjone, završavajući na crnogorskoj obali. Ovo je ruta koja iznenađuje i ostaje u sećanju upravo zbog svoje sirove lepote.

Beira Alta linija u Portugalu otvorena krajem 2025. godine donosi novo lice ove zemlje. Daleko od poznatih destinacija pored obale, voz prolazi kroz planine, vinograde i istorijske gradiće, idealno za putnike koji su željni autentičnog iskustva.

U Indiji, Kangra Valley Railway nudi tišinu i prirodu. Zelene doline, reke i planinski pejzaži čine ovu rutu savršenim izborom za one koji žele da pobegnu od gužve i putuju sporije.

Bezvremena lepota švajcarskih Alpa

Glacier Express i Bernina Express opstaju kao sinonim panoramskog putovanja. Veliki prozori otkrivaju glečere, alpske prolaze i bajkovita sela. Ovo su rute koje nemaju veze sa trendovima, već su večni podsetnik na to koliko putovanje može da bude lepo kada mu se dopusti da traje.

Foto: Guitar photographer/Shutterstock