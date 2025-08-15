Slušaj vest

Putovanje vozom, uz sve svoje čari, ponovo dobija na popularnosti, a novi projekat Nox, sa sedištem u Berlinu, obećava da će putovanje noćnim vozom podići na potpuno novi nivo

Misija im je da ponude pravu alternativu letovima unutar Evrope, i to po izuzetno pristupačnim cenama.

Ambicije projekta Nox su velike: planiraju da od 2027. godine pokrenu prve noćne linije koje će povezivati najveće evropske metropole, a do 2035. godine žele da njihova mreža obuhvati čak 100 gradova. Na spisku destinacija naći će se gradovi poput Pariza, Barselone, Amsterdama, Kopenhagena, Varšave, Budimpešte i Rima.

Luksuzne kabine po pristupačnim cenama

Ono što ih izdvaja od drugih vozova jesu privatne sobe za jednog ili dvoje putnika, čija cena neće biti viša od cene avionske karte niskobudžetnih kompanija. Dizajn kabina zasnovan je na bogatom iskustvu ko-osnivača Tiba Konstanta, poznatog pod imenom "Simply Railway", koji je putovao na više od 400 noćnih vožnji širom sveta.

Svaka kabina će imati krevet dužine dva metra, dovoljno prostora za stajanje i prtljag, a neke će imati i panoramske prozore za uživanje u pogledu. U ponudi će biti tri tipa soba:

"Single loft" za jednog putnika

"Double loft" sa bračnim krevetom na gornjem nivou

"Double vista" sa ležajevima u visini poda, gde se donji pretvara u sedište.

Pored toga, vozovi će imati prostor za bicikle, vagone prilagođene osobama sa invaliditetom, kao i uslugu hrane i pića.

Kako bi privukli prve putnike, Nox je pokrenuo Early Bird Club, čiji članovi ostvaruju pogodnosti poput posebnih popusta na karte, ranog pristupa rezervacijama i ekskluzivnih vesti o novim linijama.

Ako se sve bude odvijalo po planu, putovanje noćnim vozom između evropskih gradova moglo bi postati jednako jednostavno i pristupačno kao i letenje, ali uz dodatnu udobnost i priliku da se probudite u novom gradu, odmorni i spremni za avanturu.