Gotov je februar, koji je za tržište i investitore bio veoma nepredvidljiv, i samim tim je mnoge učesnike izbacio iz igre. Međutim, kraj meseca je napravio zaokret koji nedvosmisleno govori da će mart biti dosta drugačiji, a oni koji su uspeli da se sačuvaju imaće šansu za veliki prihod u narednim danima. Isto važi i za one koji bi po prvi put da uđu na tržište i koji bi u kratkom periodu da dođu do profita. Kriza na tržištu kriptovaluta čini se da je došla kraju, a glavne valute poput Bitkoina već su pokazale znake oporavka koji bi ovog puta mogao da bude istorijski. Iako su mnogi već izgubili nadu, Bitkoin je još jednom pokazao da je veoma čvrsta valuta koja je otporna na sve tenzije i koja će u narednom periodu ponovo biti sigurno utočište i najprimamljiviji izbor za investitore.

Cena Bitkoina u poslednje vreme je varirala, ali se i pored toga u prethodnim danima oporavila i sada je jedna od primamljivijih na tržištu. Samo kretanje cene sugeriše šta možemo očekivati u budućnosti i koliki je upravo Bitkoin prilika u narednim danima. U odnosu na pre šest meseci cena je niža za skoro 40%, a o ovom padus svi su dobro upoznati. Međutim, u prethodnih mesec dana Bitkoin se potpuno konsolidovao i u tom periodu cena je manje-viša bila bez ozbiljnih padova a prethodnih dana na dnvenom nivou viđali smo određeni rast. U odnosu na prethodnih šest meseci ovo je veliki pomak I analitičari predviđaju da je ova konsolidacija samo uvod u ono što nas čeka, a to je pravi veliki povratak najveće kriptovalute i novi maksimum. Oni koji bi da sada ulože u ovu valutu, ne trebaju oklevati pošto je cena za kupovinu i više nego povoljna i pitanje je da li i kada će se opet ukazati ovakva prilika.

Kripto je i u Srbiji poslednjih godina postao ozbiljna tema, a Bitcoin je bez dileme najpopularniji izbor među domaćim investitorima. Sve više ljudi prati kretanje cena, čita analize, koristi strane i domaće platforme i aktivno ulaže deo svog kapitala u digitalnu imovinu. Može se reći da su naši investitori prilično informisani i da razumeju osnovne principe tržišta, ali prostora za dodatnu edukaciju uvek ima – naročito kada je reč o upravljanju rizikom, dugoročnoj strategiji i prepoznavanju pravog trenutka za ulazak. Upravo sada mnogi smatraju da se otvara zanimljiva prilika, jer nakon perioda nestabilnosti, tržište pokazuje znake oporavka i nove energije. Mart bi mogao da donese konkretnije pomake, a oni koji su strpljivo pratili situaciju možda će imati prednost. Najgori period na tržištu je prošao i takođe trenutno deluje da kripto scena i kod nas tek ulazi u ozbiljniju fazu razvoja pa s toga ne oklevajte da budete među onima koji su na vreme prepoznali ovakvu priliku.

Tržište kriptovaluta pokazuje koliko brzo situacija može da se promeni i koliko je važno ostati strpljiv kada su oscilacije najizraženije. Oni koji su uspeli da sačuvaju kapital i strpljenje sada bi mogli da doći u fazu u kojoj se rizik polako pretvara u potencijalnu nagradu. Bitcoin je i ovog puta pokazao otpornost i sposobnost oporavka, što dodatno učvršćuje njegovo mesto kao vodeće digitalne imovine na tržištu. Nema potrebe previše komplikovati stvari – tržište je živo, dinamično i prilike se pojavljuju onda kada ih mnogi najmanje očekuju. Važno je imati hrabrosti, ali i malo osećaja za trenutak. Period koji dolazi deluje uzbudljivo i sve ukazuje na to da bi naredni meseci mogli biti mnogo zanimljiviji nego početak godine. Za investitore u Srbiji ovo može biti sjajna šansa da iskoriste momentum, posebno ako su već neko vreme pratili situaciju i čekali pravi signal za ulazak. Nekada je dovoljno prepoznati momenat i odlučiti da se krene na vreme. Tržište nagrađuje one koji su spremni da reaguju, a pred nama je faza koja bi mnogima mogla doneti lepe rezultate.