Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović ugostila je ambasadorku Rumunije Silviju Davidoju i generalnu konzulku te zemlje u ovom gradu, Anku Korfu, sa kojima je razgovarala o jačanju bilateralne saradnje, prekograničnim projektima i inicijativama za povezivanje regiona u oblasti zdravstva, zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije, kulturnog turizma i zajedničkog delovanja u vanrednim situacijama.

Posebnu pažnju privukao je dogovor o intenziviranju aktivnosti na ponovnom uspostavljanju međunarodnog putničkog saobraćaja.

Pored potencijalnog pokretanja redovne autobuske linije na relaciji Vršac - Temišvar, tema je bilo i strateški važno obnavljanje železničkog putničkog saobraćaja između dva pomenuta grada.

Obostrano je konstatovano da za to postoji veliko interesovanje putnika sa obe strane granice, prvenstveno studenata iz Srbije koji se školuju u Temišvaru.

- Uspostavljanje putničkog saobraćaja značajno bi doprinelo mobilnosti građana i razvoju ekonomske i turističke saradnje između dve zemlje - istakla je gradonačelnica Vršca.