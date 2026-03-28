Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas gradilište u okviru projekta Ekspo. Uprkos lošem vremenu i jakoj kiši to nije omelo predsednika da sa ministrom finasija Sinišom Malim i glumcem Lazarom Ristovskim obiđe najveće gradilište na Balkanu.

Predsedniku je predstavljeno kako će izgledati povezivanje centra Beograda sa aerodromom, zatim sa Nacionalnim stadionom i potom sa Obrenovcem.

- Dalje će biti potrebno da se spoji Obrenovac i Valjevo. Devet kompozicija stiže, ići će na 15 minuta. Očekuje se da će biti oko 3 i po miliona putnika na godišnjem nivou - rekao je on.

Kaže da ga najviše muče radovi na nacionalnom stadionu, i dodaje da ga je posebno oduševio snimak radova iz vazduha.

- Čekaju za stadion dozvolu za postavljanje krova mesecima, niko živ neće ništa da potpiše, i tako vam to ide. Kada ljude plaše svakog dana, i kada su zloupotrebljavali jezivu tragediju godinama, neke tragedije i po tri godine, logično je da tako to ide - istakao je Vučić. Ipak, ističe da će radovi na Nacionalnom stadionu biti gotovi na vreme, i kaže da je posebno ponosan što ćemo imati 20 učesnika više nego Astana na Ekspu.

Radovi na izgradnji EXPA Izvor: Kurir/Petar Aleksić

- To je velika stvar, teško da će to ikada iko dostići - naglasio je predsednik.

Dodaje da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

On je rekao da je zadovoljan napretkom radova, čak i kada se ne smeje kao ministar Mali.

- Ovo su velike, strateške stvari. To je od neverovatnog značaja - rekao je predsednik.

Ristovski je pitao da li će biti kulturnih sadržaja u ovom kompleksu, na šta je Vučić rekao da će naravno biti, i da će naš paviljon ostati za budućnost.

Predsednik dodaje da će radovi biti gotovi do decembra, i rekao je da nam fali radnika, posebno građevinaca.

- Vidite da rade i po ovakvoj kiši, moraju da stignu. Svakog ponedeljka Siniša njih riba, svakog utorka ja ribam Sinišu, i tako - kazao je Vučić kroz smeh. Dodaje da imamo veliki broj radnika iz Turske, Indije, Nepala, Bangladeša...

- Kod nas su plate sve bolje i veće, ljudi neće da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost, činjenica. Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke. U četiri opštine, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad i Vračar, prosečne plate su prelazile 1600 evra. To je na nivou Slovenije - naglasio je on.

Aleksandar Vučić obilazi radove u Surčinu Izvor: Kurir/Petar Aleksić