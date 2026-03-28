"U četiri opštine prosečne plate su prelazile 1.600 evra, to je na nivou Slovenije" Vučić: Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska gradilišta u okviru Ekspo projekta da u Srbiji radi veliki broj radnika iz Turske, Indije, Nepala i Bangladeša.
- Kod nas su plate sve bolje i veće, ljudi neće da rade teške građevinske poslove. To je neminovnost, činjenica. Standard raste, plate u Beogradu su enormno visoke. U četiri opštine, Novi Beograd, Savski Venac, Stari Grad i Vračar, prosečne plate su prelazile 1600 evra. To je na nivou Slovenije - naglasio je on.
I pored toga, Vučić kaže da se moramo boriti protiv nejednakosti i činjenice da su plate manje u opštinama na jugu.
