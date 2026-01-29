Slušaj vest

Prosečna neto zarada u novembru u Moravičkom okrugu iznosila je 99.950 dinara, dok je prethodni mesec iznosila 96.518, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Najveće zarade se beleže u Lučanima 111.161 (u oktobru 108.015), a potom slede Gornji Milanovac sa 97.119 (97.685), Čačak sa 95.875 (96.627) i Ivanjica 8.357 (86.097).

Prosečne novembarske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 10.660, Kraljevo 93.526, Kragujevac 109.115.

Prosečna novembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 111.987 dinara (prošli mesec 110.670).