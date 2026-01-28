Slušaj vest

Pojavom elektronskog oblika bankarstva, kako samih aplikacija tako i mogućnosti da se onlajn završe administrativni poslovi, brzo su počeli i hakerski napadi na račune korisnika.

Primećena je sumnjiva aktivnost na vašem računu“, „Ako ne reagujete u narednih 15 minuta, račun će biti blokiran“, „Neovlašćena uplata je u toku“.

Ovakve poruke koriste hakeri da bi vam strahom i hitnošću, smanjili vreme za razmišljanje i dobili ono sto su hteli - vaše podatke. Građane smo pitali da li su nekada pokušali da ih prevare?

Slobodan Brkić Foto: Kurir Televizija

Ukoliko vam se desilo da ste kliknuli na link ili je neko uzeo naše podatke, savet stručnjaka je da pod hitno blokirate vaše kartice i pozovete banku.

- Suština jeste da finansijske institucije to nikada ne rade i nikada nećete dobiti takvu poruku od finansijske institucije bilo na imejl, SMS ili drugi način - viberom, da je nešto hitno da mora sad i odmah, a banka vam sigurno neće tražiti da im dostavite neke podatke ili slično na taj način. Treba obratiti pažnju ako dobijete imejl, sa koje adrese stiže. Možda vam se u tom trenutku učini da je to imejl banke, ali jedno slovo, dva slova, domen i tome slično se razlikuje od pravog, istinskog domena banke. To odmah zaboravite - kaže Vladimir Vasić, finansijski konsultant.

Lažni pozivi

Korišćenje velikih i malih slova, razni karakteri poput znakova interpunkcija, kao i brojevi, u velikoj meri otežavaju hakerima da dođu do lozinki, a što je duža lozinka teže ju je dekodirati.

- Postoje razne vrste prevara, jedna od prevara je gde takozvani Majkrosoft, banka ili bilo ko drugi zovu pripadnike starije populacije, a i mlađe i traže im da im daju svoju kreditnu karticu kako bi im pomogli da poprave, navodno im je računar u kvaru ili trebaju da plate neka zaduženja inače će im se račun ugasiti. Ili ako je direktna sajber prevara postoji mogućnost da stigne e-mail poruka da je čovek dobio lutriju, samo treba da klikne na link i prijatno doviđenja - ispričao je Slobodan Brkić, IT specijalista FBI.

Foto: Kurir Televizija

Lažne imejl adrese

Ako dajemo broj kartice prilikom onlajn kupovine, onda je vrlo bitno da proverite sajt na kojem ostavljate podatke. Probajte da izbegnete čuvanje podataka, nego jednokratno korišćenje podataka.

- Ukoliko dobiju bilo kakav e-mail od svoje banke moraju da gledaju tačno koji je to mejl i da li je to zvaničan imejl banke ili da li je ta adresa ime banke.rs ili ime banke sa nekim razmacima, crticama i tako dalje. Znači postoji zvanična adresa banke koja teško da može da se hakuje. Ali postoje i te lažne, ili imejl adrese ili veb adrese gde dolazi do nekog neznatog editovanja podataka, kao što su dodatne crtice, brojevi, dodatna slova ili gubitak određenih slova, ali ljudi to ne gledaju. Tako da, kako bi se zaštitili od toga, momentalno treba da kontaktiraju svoju banku da provere da li ih je banka zaista kontaktirala ili ne - ističe Brkić.

Prevare više nisu lažni mejlovi i poruke. Danas su to razgovori u kojima vas ubede da sami instalirate aplikaciju i date pristup svom telefonu. Jedan takav klik dovoljan je da neko preuzme kontrolu nad vašim novcem.

KLIKNULI STE NA LINK U PORUCI? HITNO BLOKIRAJTE KARTICU! Ako vam stigne OVA poruka, gubite sav novac sa računa - lažne banke kontaktiraju građane Srbije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs