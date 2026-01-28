Slušaj vest

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4043 i neznatno je promenjen u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine je slabiji za 0,1 odsto.

Kurs dinara u odnosu na dolar iznosi 97,8614 i jači je za 1,0 odsto u odnosu na prethodni dan.

Dinar je u odnosu na dolar jači za 1,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 14,6 odsto, a od početka godine jači je za 2,1 odsto.

