Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,3323 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na sredu, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).

U poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou zadržao isti nivo vrednosti. U odnosu na kraj prošle godine, domaća valuta je oslabila za 0,2 odsto.

Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru u sredu je niži za 0,5 odsto i iznosi 100,6539 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana kurs je nepromenjen, dok je na godišnjem nivou dinar slabiji za 3,4 odsto. Od početka godine, dinar je prema dolaru ojačao za 0,4 odsto.

Biznis Kurir/Blic Biznis

