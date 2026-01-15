NBS saopštila je srednji kurs dinara za 15. januar 2026.
NBS saopštila srednji kurs dinara koji nas danas čeka u menjačnicama
Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,3323 dinara, što predstavlja minimalnu promenu u odnosu na sredu, saopštila je Narodna banka Srbije (NBS).
U poređenju sa stanjem od pre mesec dana, dinar je prema evru slabiji za 0,1 odsto, dok je na godišnjem nivou zadržao isti nivo vrednosti. U odnosu na kraj prošle godine, domaća valuta je oslabila za 0,2 odsto.
Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru u sredu je niži za 0,5 odsto i iznosi 100,6539 dinara za dolar. U odnosu na pre mesec dana kurs je nepromenjen, dok je na godišnjem nivou dinar slabiji za 3,4 odsto. Od početka godine, dinar je prema dolaru ojačao za 0,4 odsto.
