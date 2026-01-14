Slušaj vest

Prema kalendaru poreskih obaveza firmi za 2026. koji objavljuje Poreska uprava (PU) sutra je zadnji rok za plaćanje više poreskih obaveza i dostavljanje potrebne dokumentacije.

Tako su poreski obveznici dužni da do 15. januara plate akontaciju poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za decembar, a do tada treba i da se plati porez na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za četvrti kvartal 2024. godine.

Sveštenici i gastarbajteri moraju da plate doprinose

Sveštenici, verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu, kao i inostrani penzioneri takođe imaju vremena da do 15. januara plate doprinose za decembar, a isti datum određen je i za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za decembar 2024.

Do 15. januara ističe rok i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost i plaćanje PDV-a za decembar 2024. godine, kao i za podnošenje obrasca PID PDV 1 za decembar 2024. godine, ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Ne zaboravite važne obrasce

Takođe, 15. januar je i rok za podnošenje poreske prijave na obrascu PPPDV i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2024. godine, za podnošenje obrasca PID PDV 1 za četvrto tromesečje 2024. ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu, kao i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za decembar 2024. i plaćanje obračunate akcize za drugu polovinu decembra prošle godine.

Sutra ističe rok i za još tri poreske obaveze, a to su podnošenje poreske prijave za obračun akcize za decembar, podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za decembar i plaćanje akcize, kao i za i podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2025.