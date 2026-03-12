Slušaj vest

Broj nezaposlenih u opštini Aranđelovac je u poslednjih 12 do 13 godina smanjen za više od 55 odsto, a direktor Turističke organizacije Aranđelovac Đorđe Prokić je istakao da su značajno porasle i zarade, kao i da je prosečna plata 2012. godine iznosila 305 evra, dok je u decembru 2025. dostigla 823 evra.

Aranđelovac već više od decenije beleži značajan napredak u razvoju lokalne privrede, rastu zaposlenosti i povećanju zarada, što se pozitivno odražava na ukupan kvalitet života i dalji razvoj opštine.

Prema dostupnim podacima, broj nezaposlenih u opštini Aranđelovac je u poslednjih 12 do 13 godina smanjen za više od 55 odsto, a i istovremeno broj zaposlenih beleži značajan rast.

Dok je 2010. godine u Aranđelovcu radilo oko 9.900 ljudi, do kraja 2025. godine taj broj premašio je 14.500 zaposlenih.

Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Kao najveću razvojnu šansu Prokić izdvaja izgradnju brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe".

- Možemo samo da zamislimo koliko će dolazak i završetak projekta brze saobraćajnice ‘Vožd Karađorđe’ doprineti i koliko će unaprediti i poboljšati kako život naših sugrađana, tako i poslovanje privrednika.

Pored saobraćajnice koja će dodatno unaprediti povezanost Aranđelovca sa ostatkom Srbije, privući nove investicije i stvoriti uslove za otvaranje novih radnih mesta, što će doprineti ukupnom razvoju ovog dela Šumadije, pozitivni ekonomski trendovi iz prethodnih godina predstavljaju dobru osnovu za dalji razvoj turizma i privrede u opštini.

Prema podacima Turističke organizacije Aranđelovac, jedan od najvažnijih pokazatelja razvoja jeste značajno smanjenje nezaposlenosti, dok lokalna samouprava i privrednici sve više gledaju na naredni period kao na priliku za još snažniji ekonomski rast i unapređenje životnog standarda građana.