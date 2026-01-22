Slušaj vest

Opštinska uprava Aranđelovca oglasila je javnu prezentaciju Urbanističkog projekta za rekonstrukciju objekta Staro zdanje, spratnosti PO+P+2, u okviru prostorne kulturno-istorijske celine Park "Bukovička banja".

Projekat je izradila kompanija Forma Antika d.o.o. iz Niša, a podnosilac zahteva za njegovo potvrđivanje je Opština Aranđelovac.

Kako je navedeno u dokumentaciji, cilj izrade Urbanističkog projekta je rekonstrukcija Starog zdanja, objekta izgrađenog u drugoj polovini XIX veka, koji predstavlja jedan od najznačajnijih istorijskih i arhitektonskih simbola Aranđelovca. Pored privođenja objekta savremenoj nameni, poseban akcenat stavljen je na očuvanje spomeničkih vrednosti i autentičnog izgleda zdanja, koje je nekada, uz Kapetan Mišino zdanje u Beogradu, važilo za jedan od najlepših objekata u Kneževini Srbiji.

Obuhvat Urbanističkog projekta iznosi 0,45,99 hektara (4.599 m²) i definisan je granicama građevinske parcele u skladu sa važećim planom detaljne regulacije. Planirana rekonstrukcija podrazumeva značajne funkcionalne i konstruktivne intervencije, imajući u vidu da objekat u postojećem stanju ne ispunjava savremene tehničke i korisničke standarde.

Foto: Shutterstock

Prema projektu, podrum je namenjen kulturnim sadržajima i galerijskom prostoru, prizemlje kombinuje kulturne, izložbene i ugostiteljske sadržaje, kao i prostor za administraciju i "coworking", dok je na prvom spratu planiran multifunkcionalni kulturni prostor sa revitalizovanom "Kneževom salom", koja će, između ostalog, moći da se koristi i za venčanja.

Drugi sprat biće adaptiran u tehničke i pomoćne prostorije.

Posebnu pažnju privlači rekonstrukcija atrijuma, koji će dobiti pokretni stakleni krov, omogućavajući višenamensko korišćenje prostora tokom cele godine.

Javna prezentacija trajaće do 26. januara.

Podsećamo, pre četiri godine u Starom zdanju izbio je požar, pa je vatrena stihija oštetila ovu građevinu koja je jedan od najlepših primera arhitekture srpskog romantizma. Obnova ovog zdanja planira se već decenijama, ali sve do sada se zaista tome nije i pristupilo.