Banja u Srbiji koja ima jedan od najlepših parkova.

Pored lekovite vode i tretmana, poznata je i po brojnim lokalitetima i velelepnom parku sa bogatom istorijom.

Ukoliko odlučite da posetite Bukovičku banju, gotovo je nemoguće da propustite park koji je idealan za odmor, opuštanje i podsećanje na našu istoriju.

Park Bukovičke banje je jedan od najlepših u zemlji

Bukovička banja ima jedan od najlepših parkova u Srbiji koji datira još iz 1849. godine. Odlikuje ga nestvarna priroda, leje cveća, drvoredi, kao i veliki broj skulptura – uglavnom biste srpskih vladara.

Park se prostire na površini od preko 22 hektara, a datira još iz 1849. godine kada su obeležene prve staze, zasađeno drveće, uređen izvor i kupatilo Talpara. Nakon samo par godina, park je potpuno uređen – staze, drvoredi i cvetnjaci, kao i kupatilo Đulara oplemenili su jedan od najlepših parkova u Srbiji.

Za vreme vladavine kneza Mihaila Obrenovića Bukovička banja je postala jedno od najbolje uređenih balneoturističkih naselja.

Tokom 1933/34. godine Staro zdanje, Novo zdanje i park su preuređeni, a pronalazak termalnog izvora 1935. godine doveo je do izgradnje modernog toplog kupatila, otvorenog bazena sa mineralnom vodom, hotela Šumadija i rekaptažu izvora Đulara i Talpara.

Staro zdanje

U parku Bukovičke banje nalazi se i Staro zdanje, velelepni primer arhitekture srpskog romantizma. Počeo je da ga gradi knez Mihailo Obrenović još davne 1865. godine kao letnju rezidenciju dinastije i skupštinski dom.

Od 1966. godine park pod Bukuljom postaje ambijent najveće zbirke skulptura u slobodnom prostoru i može se porediti sa nekoliko čuvenih svetskih parkova skulpture, u Spoletu, Oterlou u Holandiji ili Hjustonu i Forvertu u Teksasu.

Banja je poznata i po izuzetno lekovitoj vodi

Bukovička banja je poznata po lekovitoj mineralnoj vodi koja se koristi lečenje u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju "Bukovička banja" zajedno sa glinom koja ima brojna blagotvorna dejstva po zdravlje. Mineralna voda iz Bukovičke banje svrstana je u red najpoznatijih evropskih i svetskih alkalno-ugljeno kiselih voda koje imaju blagotvorno dejstvo na organizam.

Pijenje lekovite vode iz banje koristi se kod: oboljenja i stanja hepatobilijarnog trakta

gastrointestinalnog trakta

diabetes mellitus-a

oboljenja mokraćnih puteva I kupanje u mineralnoj vodi ima značajne koristi, a koristi se kod: zapaljenskog reumatizma

ekstraartikularnog reumatizma

degenerativnog reumatizama U banji se tretiraju i: rekonvalescenti

postreumatska stanja

lakši oblici hipertenzije i srčanih oboljenja

psihički zamoreni

neurastenije

anemije

nespecifična plućna obolenja (astma, cistična fibroza)

hronična oboljenja i stanja ženskih organa

U Bukovičkoj banji dostupni su i brojni drugi tretmani poput termoterapije, kineziterapije, mehanoterapije, akupunkture, limfne drenaže.

Šta posetiti u blizini Bukovičke banje?

Pored parka i uživanja u tretmanima u Specijalnoj bolnici, postoji niz destinacija koje će upotpuniti vaše putovanje. Gotovo svi se nalaze na samo par kilometara od centra.

Zato nemojte da propustite obilazak: Orašca

Pećine Risovača

Planine Bukulje

Jezera Garaši