Slušaj vest

Iako nema reklama ni luksuznih hotela, ovo skromno mesto ima reputaciju koja se širi usmenim predanjem, zahvaljujući lekovitoj vodi za koju meštani tvrde da čini čuda.

Prema legendi, lekovitost izvora prvi je otkrio stari vodeničar, koji je prohodao nakon kupanja u ovoj vodi. Od tada, priča o banji prenosi se s generacije na generaciju. Voda je konstantno topla, temperature preko 30°C, a veruje se da je blagotvorna za probleme s kostima, zglobovima i reumu.

Jednostavnost koja privlači

Vidrište je daleko od urbane banje. Umesto skupih SPA centara, posetioci mogu da koriste improvizovani bazen i svlačionicu koje su izgradili lokalni meštani. Upravo ta jednostavnost i netaknuta priroda, bez buke i betona, privlače ljude koji traže mir i odmor.

Putopisna blogerka Aleksandra Didić, koja je istraživala jug Srbije, bila je oduševljena atmosferom i pričama ljudi koji dolaze u potrazi za "malo zdravlja iz vode". Ona ističe da se "od ove vode dešavaju čuda" i da je upravo u jednostavnosti njena lepota.

Komentari posetilaca na društvenim mrežama potvrđuju autentičnost i privlačnost Vidrišta. Mnogi naglašavaju da se "sigurno vraćaju", da im "voda prija" i da se mesto odmah našlo na njihovoj "listi obaveznih destinacija".

Banja Vidrište ostaje verna sebi – skromna, jednostavna i za svoje verne posetioce, nezamenljiva.