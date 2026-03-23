Radovi na izgradnji pruge od Zemun polja do Nacionalnog stadiona dobro napreduju i za sada izgleda da neće biti odstupanja od planiranih rokova. Na trasi 18 kilometara duge železničke veze biće šest objekata, od čega su četiri mosta, jedan vijadukt i jedan nadvožnjak. Cilj izgradnje ove pruge je povezivanje Beograda i magistralne pruge za velike brzine u stanici Zemun Polje sa aerodromom "Nikola Tesla" i Nacionalnim stadionom u Surčinu. U pitanju je dvokolosečna elektrifikovana pruga za putnički saobraćaj i brzine do 120 km/h.

Radovi su najviše napredovali u zoni stanice Zemun polje, gde je izvođenje na objektima praktično završeno, a postavljeni su i koloseci na oko 4.5 km trase. Inače, pruga od Zemun polja do aerodroma "Nikola Tesla" dugačka je 11, a od Aerodroma do Nacionalnog stadiona 7 kilometara. Između Zemun polja i Aerodroma predviđeno je jedno stajalište kod budućeg naselja Singidunum, a nalaziće se tik uz Dobanovačku petlju. Izvode se završni radovi na mostovskoj konstrukciji iznad autoputa dok su celom dužinom trase postavljeni stubovi za elektronapajanje, a na stajalištima su završeni pothodnici i liftovska jezgra.

Kako će izgledati železnička priga u Beogradu

Još jedno stajalište predviđeno je i na delu trase od Aerodroma do Nacionalnog stadiona, gde će se voz zaustavljati u samom naselju Surčin pre nego što nastavi do krajnje stanice. Upravo u Surčinu gradi se i najimpresivniji objekat na celoj trasi, vijadukt koji treba da spusti prugu do Surčinskog donjeg polja, odnosno EXPO kompleksa i Nacionalni stadiona. Pored rešavanja visinske razlike vijadukt prevodi prugu i preko magistrale Novi Beograd-Surčin, a dugačak je 1.2 kilometara. Zajedno sa velikim vijaduktom gradi se i nadvožnjak na ukrštanju pruge sa Vojvođanskom ulicom, kao i planirano putničko stajalište.