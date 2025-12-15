Slušaj vest

Reč je o kreditu od 100 miliona evra, a 34 su bespovratna sredstva, odnosno poklon državi Srbiji kako bi se završila železnička obilaznica oko Niša. Kada se posao završi od Niša do bugarske granice vozovi će umesto dosadašnjih 50, saobraćati brzinama do 120 kilometara na sat.

Finansijski paket obuhvata zajam Evropske investicione banke (EIB Global) vredan 100 miliona evra za obnovu pruge Sićevo–Dimitrovgrad, elektrifikaciju i ugradnju signalizacije duž cele deonice Niš-Dimitrovgrad, kao i 34 miliona evra bespovratnih sredstava EU za izgradnju železničke obilaznice oko Niša, saopštila je EIB.

Ovim investicijima znatno će se poboljšati železnički kapaciteti, bezbednost i kvalitet prevoza i smanjiti saobraćajna zagušenja u Nišu, navodi se u saopštenju EIB-a i dodaje da je time podrška EU za ovu deonicu dostigla 342 miliona evra, uključujući kredite EIB Global u vrednosti od 234 miliona evra i bespovratna sredstva EU od 108 miliona evra.

Rešava se problem "niškog čvora"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali ocenio je da je rekonstrukcija železničke pruge Niš–Dimitrovgrad veoma važan projekat za našu zemlju, kojim nastavljamo modernizaciju i unapređenje kvaliteta železničke mreže u Srbiji.

- Značaj te pruge je ogroman ako se ima u vidu da je ona deo Koridora 10 i da predstavlja vezu između Srbije i Bugarske, kao i trasu kojom se kreću velike količine robe. Istovremeno, rešava se problem 'niškog čvora', kao bitnog čvorišta na jugu Srbije. Nastavljamo razvoj Srbije i poboljšavamo kvalitet života u našoj zemlji, a uspostavljanje najmodernije železničke mreže je značajan stepenik u tom procesu - naglasio je Mali.

Poboljšana infrastruktura duž ovog vitalnog železničkog pravca omogućiće povećanje brzine sa prosečnih 50 kilometara na čas na maksimalnih 120 i pozitivno uticati na navike ljudi kada je reč o načinu putovanja, jer se očekuje porast godišnjeg broja putnika sa približno 170.000 na oko 550.000, a ukupnog teretnog transporta sa 3,2 na oko 6,2 miliona tona godišnje.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević istakla je da je zahvaljujući podršci Evropske unije i Evropske investicione banke, realizacija projekta Niš–Dimitrovgrad otpočela krajem 2023. godine

Izrazila je i zahvalnost EIB za stalnu podršku na projektu Niš–Dimitrovgrad i potvrdila posvećenost Srbije da u partnerstvu sa EIB razvija modernu i konkurentnu železničku mrežu koja podržava ekonomski rast i jača tranzitnu ulogu Srbije u regionu jugoistočne Evrope.