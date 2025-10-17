Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo do danas imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici i istakao da će ćemo graditi i brzu prugu do Niša.

- Želim da vas obavestim da smo upravo malo primili 50.000. putnika na novoj, brzoj pruzi ka Subotici i nastavićemo da gradimo ne samo stanice na toj deonici, već krenućemo da gradimo i prema Nišu brzu prugu, to radimo sa Evropskom unijom. Nastavićemo da pregovaramo oko toga kako da gradimo od Valjeva preko Kosjarića, Požege, Užica i Prijepolja, do crnogorske granice - rekao je Vučić.

On je istakao da je to veoma zahtevno i veoma skupo, ali da je takođe jedan od najznačajnijih projekata.

- Kada sve to izgradimo, ne samo da ćemo da revitalizujemo, već ćemo imati jedno od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope. Srećan što mnogo toga radimo, već sam govorio o tim projektima - rekao je Vučić.

Kazao je da ćemo nastaviti da gradimo, ali da nije lako, jer imamo mnogo problema.

- Ali, verujem da ćemo uspeti u tome. Neverovatno je da će, u eri ovih sankcija i milion problema, sankcija prema NIS-u, da će nafta i dizel pojeftiniti, ako se ne varam, za po dva dinara - rekao je Vučić.