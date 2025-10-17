Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da smo do danas imali 50.000 putnika na novoj brzoj pruzi ka Subotici i istakao da će ćemo graditi i brzu prugu do Niša.

- Želim da vas obavestim da smo upravo malo primili 50.000. putnika na novoj, brzoj pruzi ka Subotici i nastavićemo da gradimo ne samo stanice na toj deonici, već krenućemo da gradimo i prema Nišu brzu prugu, to radimo sa Evropskom unijom. Nastavićemo da pregovaramo oko toga kako da gradimo od Valjeva preko Kosjarića, Požege, Užica i Prijepolja, do crnogorske granice - rekao je Vučić.

On je istakao da je to veoma zahtevno i veoma skupo, ali da je takođe jedan od najznačajnijih projekata.

- Kada sve to izgradimo, ne samo da ćemo da revitalizujemo, već ćemo imati jedno od najmodernijih železničkih mreža na jugoistoku Evrope. Srećan što mnogo toga radimo, već sam govorio o tim projektima - rekao je Vučić.

Kazao je da ćemo nastaviti da gradimo, ali da nije lako, jer imamo mnogo problema.

- Ali, verujem da ćemo uspeti u tome. Neverovatno je da će, u eri ovih sankcija i milion problema, sankcija prema NIS-u, da će nafta i dizel pojeftiniti, ako se ne varam, za po dva dinara - rekao je Vučić.

Podsetrimo, predsednik Vučić prisustvovao je danas probijanju tunela Iriški Venac, a šta je sve rekao tom prilikom, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

Ne propustitePolitika"PROBIJANJE NAJDUŽEG TUNELA U SRBIJI JE JOŠ JEDAN DOKAZ NAŠE VELIKE SARADNJE" Ambasador Li Ming na Iriškom vencu: Ovo je istorijski trenutak!
Li Ming.jpg
PolitikaVUČIĆ OSUDIO CURENJE PODATAKA O VUJADINU SAVIĆU: Pokušali su da unište jednu porodicu! On se javio da ga država zaštiti, a ne da mu uništi život
IMG-20251009-WA0103.jpg
PolitikaVUČIĆ O NAVODNOM PREBIJANJU STUDENTKINJE: Kako im je sve propalo, moraju da izmišljaju, da lažu svaki dan nešto
WhatsApp Image 2025-08-08 at 11.40.55_9ceb9201.jpg
PolitikaNEĆE PRIČATI SAMO O UKRAJINI, VEĆ O STVARANJU NOVE ENERGETSKE MAPE SVETA: Vučić o sastanku Putina i Trampa u Budimpešti - Narednih dana očekujem žestok pritisak
Aleksandar Vučić Donald Tramp Vladimir Putin