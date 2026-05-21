Zvanično, ne postoji međunarodna hotelska kategorija sa 7 zvezdica, jer je maksimalna zvanična klasifikacija u većini zemalja 5 zvezdica. Ipak, izraz „7 zvezdica“ koristi se za hotele koji nude ekstreman luksuz, privatne batlere, helidrome, Rolls-Royce transfere, privatne plaže i slične usluge.

Najpoznatiji hoteli koje mediji i gosti često nazivaju "7-star“ hotelima su:

Burj Al Arab

Dubai pustinja Emirati
Burj Al Arab je najpoznatiji "7-star“ hotel na svetu. Verovatno je najpoznatiji luksuzni hotel na svetu, otvoren 1999. godine. Izgrađen je na veštačkom ostrvu i povezan mostom sa kopnom. Njegov oblik podseća na jedro arapskog broda.

Poznat je po:

  • privatnim batlerima dostupnim 24/7
  • apartmanima na dva sprata
  • enterijeru sa velikim količinama zlata i mermera
  • helidromu na kojem su održani teniski mečevi i promotivni događaji
  • restoranu Al Mahara sa ogromnim akvarijumom

Kraljevski apartmani mogu koštati više desetina hiljada evra po noći.

Emirates Palace Mandarin Oriental

Emirates Palace Mandarin Oriental u Abu Dabiju je hotel poznat po zlatnim enterijerima, privatnoj marini i apartmanima vrednim desetine hiljada evra za noć.

 Jedan od najskuplje građenih hotela na svetu. Otvoren je 2005. godine i više podseća na kraljevsku palatu nego na hotel.

Posebno je poznat po:

  • enterijerima ukrašenim zlatom i kristalima
  • privatnoj plaži dugoj preko kilometar
  • marini za jahte
  • luksuznim apartmanima za šeike i državne delegacije
  • "zlatnom kapućinu“ sa jestivim listićima zlata

Hotel često koriste predsednici država i članovi kraljevskih porodica tokom zvaničnih poseta.

Town House Galleria

Town House Galleria u Milanu je ekskluzivni butik-hotel smešten direktno unutar čuvene galerije Galleria Vittorio Emanuele II.

Jedan od retkih hotela koji je dobio lokalnu "7-star“ marketinšku oznaku zbog ekskluzivne usluge i lokacije. 

Posebnosti:

  • veoma mali broj ultra-luksuznih soba
  • pogled na istorijsku galeriju
  • personalizovana VIP usluga
  • privatni šoping i modne usluge
  • blizina najluksuznijih italijanskih brendova

Postao je poznat kada je italijanska turistička agencija simbolično dodelila hotelu "7-star“ status iz marketinških razloga.

Pangu 7 Star Hotel

Luksuzni hotel u Pekingu izgrađen za Olimpijske igre 2008. godine, odmah pored čuvenog stadiona Bird’s Nest.

 Poznat je po:

  • ogromnim luksuznim apartmanima
  • kombinaciji kineskog i modernog dizajna
  • panoramskom pogledu na olimpijski kompleks
  • privatnim VIP spratovima
  • visokom nivou privatnosti za bogate goste i poslovne elite

Hotel je često bio izbor poznatih sportista i poslovnih delegacija.

Signiel Seoul

Ultra-luksuzni hotel, često svrstan među azijske "7-star“ hotele, nalazi se u , jednoj od najviših zgrada na svetu, neboderu Lotte World Tower u Južnoj Koreji.

Glavne karakteristike:

  • sobe sa panoramskim pogledom na Seul
  • Michelin restorani
  • ultra-luksuzni spa centar
  • privatni lounge za VIP goste
  • minimalistički korejski luksuzni dizajn

Penthouse apartmani spadaju među najskuplje u Aziji.

Hotel President Wilson

Jedan od najpoznatijih luksuznih hotela u Evropi, smešten uz Ženevsko jezero.

 Najpoznatiji je po:

  • Royal Penthouse Suite apartmanu
  • privatnom liftu i obezbeđenju
  • blindiranim prozorima
  • privatnom fitnesu i klaviru Steinway
  • panoramskom pogledu na Alpe i jezero

Royal Penthouse Suite često se navodi kao najskuplji hotelski apartman u Evropi.

Marina Bay Sands

Jedan od najprepoznatljivijih hotela na svetu zbog futurističkog izgleda Marian Baz Sand nalazi se u Singapuru.

Najveće atrakcije:

  • infinity bazen na krovu visok preko 200 metara
  • luksuzni kazino
  • ogromni tržni centar i restorani slavnih kuvara
  • spektakularni pogled na Singapur
  • privatni VIP apartmani

Hotel je postao globalni simbol modernog luksuza i arhitekture.

Atlantis The Royal

Jedan od najnovijih ultra-luksuznih hotela u Dubaiju, otvoren 2023. godine.

Poznat je po:

  • apartmanima sa privatnim infinity bazenima
  • restoranima slavnih šefova kuhinje
  • spektakularnoj modernoj arhitekturi
  • ogromnom wellness centru
  • ekskluzivnim sky pool vilama

Hotel je dodatno postao poznat nakon grandioznog otvaranja na kojem je nastupila Bijonse.

Mnogi ga danas smatraju novim simbolom luksuza u Dubaiju.

Najskuplji apartmani u ovim hotelima često koštaju od 10.000 do preko 100.000 evra za noć, a među gostima su kraljevske porodice, milijarderi i svetske zvezde.

