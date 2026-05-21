Zvanično, ne postoji međunarodna hotelska kategorija sa 7 zvezdica, jer je maksimalna zvanična klasifikacija u većini zemalja 5 zvezdica. Ipak, izraz „7 zvezdica“ koristi se za hotele koji nude ekstreman luksuz, privatne batlere, helidrome, Rolls-Royce transfere, privatne plaže i slične usluge.

Najpoznatiji hoteli koje mediji i gosti često nazivaju "7-star“ hotelima su:

Burj Al Arab

Burj Al Arab je najpoznatiji "7-star“ hotel na svetu. Verovatno je najpoznatiji luksuzni hotel na svetu, otvoren 1999. godine. Izgrađen je na veštačkom ostrvu i povezan mostom sa kopnom. Njegov oblik podseća na jedro arapskog broda.

Poznat je po:

privatnim batlerima dostupnim 24/7

apartmanima na dva sprata

enterijeru sa velikim količinama zlata i mermera

helidromu na kojem su održani teniski mečevi i promotivni događaji

restoranu Al Mahara sa ogromnim akvarijumom

Kraljevski apartmani mogu koštati više desetina hiljada evra po noći.

Emirates Palace Mandarin Oriental

Emirates Palace Mandarin Oriental u Abu Dabiju je hotel poznat po zlatnim enterijerima, privatnoj marini i apartmanima vrednim desetine hiljada evra za noć.

Jedan od najskuplje građenih hotela na svetu. Otvoren je 2005. godine i više podseća na kraljevsku palatu nego na hotel.

Posebno je poznat po:

enterijerima ukrašenim zlatom i kristalima

privatnoj plaži dugoj preko kilometar

marini za jahte

luksuznim apartmanima za šeike i državne delegacije

"zlatnom kapućinu“ sa jestivim listićima zlata

Hotel često koriste predsednici država i članovi kraljevskih porodica tokom zvaničnih poseta.

Town House Galleria

Town House Galleria u Milanu je ekskluzivni butik-hotel smešten direktno unutar čuvene galerije Galleria Vittorio Emanuele II.

Jedan od retkih hotela koji je dobio lokalnu "7-star“ marketinšku oznaku zbog ekskluzivne usluge i lokacije.

Posebnosti:

veoma mali broj ultra-luksuznih soba

pogled na istorijsku galeriju

personalizovana VIP usluga

privatni šoping i modne usluge

blizina najluksuznijih italijanskih brendova

Postao je poznat kada je italijanska turistička agencija simbolično dodelila hotelu "7-star“ status iz marketinških razloga.

Pangu 7 Star Hotel

Luksuzni hotel u Pekingu izgrađen za Olimpijske igre 2008. godine, odmah pored čuvenog stadiona Bird’s Nest.

Poznat je po:

ogromnim luksuznim apartmanima

kombinaciji kineskog i modernog dizajna

panoramskom pogledu na olimpijski kompleks

privatnim VIP spratovima

visokom nivou privatnosti za bogate goste i poslovne elite

Hotel je često bio izbor poznatih sportista i poslovnih delegacija.

Signiel Seoul

Ultra-luksuzni hotel, često svrstan među azijske "7-star“ hotele, nalazi se u , jednoj od najviših zgrada na svetu, neboderu Lotte World Tower u Južnoj Koreji.

Glavne karakteristike:

sobe sa panoramskim pogledom na Seul

Michelin restorani

ultra-luksuzni spa centar

privatni lounge za VIP goste

minimalistički korejski luksuzni dizajn

Penthouse apartmani spadaju među najskuplje u Aziji.

Hotel President Wilson

Jedan od najpoznatijih luksuznih hotela u Evropi, smešten uz Ženevsko jezero.

Najpoznatiji je po:

Royal Penthouse Suite apartmanu

privatnom liftu i obezbeđenju

blindiranim prozorima

privatnom fitnesu i klaviru Steinway

panoramskom pogledu na Alpe i jezero

Royal Penthouse Suite često se navodi kao najskuplji hotelski apartman u Evropi.

Marina Bay Sands

Jedan od najprepoznatljivijih hotela na svetu zbog futurističkog izgleda Marian Baz Sand nalazi se u Singapuru.

Najveće atrakcije:

infinity bazen na krovu visok preko 200 metara

luksuzni kazino

ogromni tržni centar i restorani slavnih kuvara

spektakularni pogled na Singapur

privatni VIP apartmani

Hotel je postao globalni simbol modernog luksuza i arhitekture.

Atlantis The Royal

Jedan od najnovijih ultra-luksuznih hotela u Dubaiju, otvoren 2023. godine.

Poznat je po:

apartmanima sa privatnim infinity bazenima

restoranima slavnih šefova kuhinje

spektakularnoj modernoj arhitekturi

ogromnom wellness centru

ekskluzivnim sky pool vilama

Hotel je dodatno postao poznat nakon grandioznog otvaranja na kojem je nastupila Bijonse.

Mnogi ga danas smatraju novim simbolom luksuza u Dubaiju.

Najskuplji apartmani u ovim hotelima često koštaju od 10.000 do preko 100.000 evra za noć, a među gostima su kraljevske porodice, milijarderi i svetske zvezde.