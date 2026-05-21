Ove hotele gosti nazivaju "7-star“ zbog luksuza koji pružaju: Pogledajte šta sve nude - pravi raj na zemlji
Zvanično, ne postoji međunarodna hotelska kategorija sa 7 zvezdica, jer je maksimalna zvanična klasifikacija u većini zemalja 5 zvezdica. Ipak, izraz „7 zvezdica“ koristi se za hotele koji nude ekstreman luksuz, privatne batlere, helidrome, Rolls-Royce transfere, privatne plaže i slične usluge.
Najpoznatiji hoteli koje mediji i gosti često nazivaju "7-star“ hotelima su:
Burj Al Arab
Burj Al Arab je najpoznatiji "7-star“ hotel na svetu. Verovatno je najpoznatiji luksuzni hotel na svetu, otvoren 1999. godine. Izgrađen je na veštačkom ostrvu i povezan mostom sa kopnom. Njegov oblik podseća na jedro arapskog broda.
Poznat je po:
- privatnim batlerima dostupnim 24/7
- apartmanima na dva sprata
- enterijeru sa velikim količinama zlata i mermera
- helidromu na kojem su održani teniski mečevi i promotivni događaji
- restoranu Al Mahara sa ogromnim akvarijumom
Kraljevski apartmani mogu koštati više desetina hiljada evra po noći.
Emirates Palace Mandarin Oriental
Emirates Palace Mandarin Oriental u Abu Dabiju je hotel poznat po zlatnim enterijerima, privatnoj marini i apartmanima vrednim desetine hiljada evra za noć.
Jedan od najskuplje građenih hotela na svetu. Otvoren je 2005. godine i više podseća na kraljevsku palatu nego na hotel.
Posebno je poznat po:
- enterijerima ukrašenim zlatom i kristalima
- privatnoj plaži dugoj preko kilometar
- marini za jahte
- luksuznim apartmanima za šeike i državne delegacije
- "zlatnom kapućinu“ sa jestivim listićima zlata
Hotel često koriste predsednici država i članovi kraljevskih porodica tokom zvaničnih poseta.
Town House Galleria
Town House Galleria u Milanu je ekskluzivni butik-hotel smešten direktno unutar čuvene galerije Galleria Vittorio Emanuele II.
Jedan od retkih hotela koji je dobio lokalnu "7-star“ marketinšku oznaku zbog ekskluzivne usluge i lokacije.
Posebnosti:
- veoma mali broj ultra-luksuznih soba
- pogled na istorijsku galeriju
- personalizovana VIP usluga
- privatni šoping i modne usluge
- blizina najluksuznijih italijanskih brendova
Postao je poznat kada je italijanska turistička agencija simbolično dodelila hotelu "7-star“ status iz marketinških razloga.
Pangu 7 Star Hotel
Luksuzni hotel u Pekingu izgrađen za Olimpijske igre 2008. godine, odmah pored čuvenog stadiona Bird’s Nest.
Poznat je po:
- ogromnim luksuznim apartmanima
- kombinaciji kineskog i modernog dizajna
- panoramskom pogledu na olimpijski kompleks
- privatnim VIP spratovima
- visokom nivou privatnosti za bogate goste i poslovne elite
Hotel je često bio izbor poznatih sportista i poslovnih delegacija.
Signiel Seoul
Ultra-luksuzni hotel, često svrstan među azijske "7-star“ hotele, nalazi se u , jednoj od najviših zgrada na svetu, neboderu Lotte World Tower u Južnoj Koreji.
Glavne karakteristike:
- sobe sa panoramskim pogledom na Seul
- Michelin restorani
- ultra-luksuzni spa centar
- privatni lounge za VIP goste
- minimalistički korejski luksuzni dizajn
Penthouse apartmani spadaju među najskuplje u Aziji.
Hotel President Wilson
Jedan od najpoznatijih luksuznih hotela u Evropi, smešten uz Ženevsko jezero.
Najpoznatiji je po:
- Royal Penthouse Suite apartmanu
- privatnom liftu i obezbeđenju
- blindiranim prozorima
- privatnom fitnesu i klaviru Steinway
- panoramskom pogledu na Alpe i jezero
Royal Penthouse Suite često se navodi kao najskuplji hotelski apartman u Evropi.
Marina Bay Sands
Jedan od najprepoznatljivijih hotela na svetu zbog futurističkog izgleda Marian Baz Sand nalazi se u Singapuru.
Najveće atrakcije:
- infinity bazen na krovu visok preko 200 metara
- luksuzni kazino
- ogromni tržni centar i restorani slavnih kuvara
- spektakularni pogled na Singapur
- privatni VIP apartmani
Hotel je postao globalni simbol modernog luksuza i arhitekture.
Atlantis The Royal
Jedan od najnovijih ultra-luksuznih hotela u Dubaiju, otvoren 2023. godine.
Poznat je po:
- apartmanima sa privatnim infinity bazenima
- restoranima slavnih šefova kuhinje
- spektakularnoj modernoj arhitekturi
- ogromnom wellness centru
- ekskluzivnim sky pool vilama
Hotel je dodatno postao poznat nakon grandioznog otvaranja na kojem je nastupila Bijonse.
Mnogi ga danas smatraju novim simbolom luksuza u Dubaiju.
Najskuplji apartmani u ovim hotelima često koštaju od 10.000 do preko 100.000 evra za noć, a među gostima su kraljevske porodice, milijarderi i svetske zvezde.
