Poljoprivredna mehanizacija najnovije generacije koja sve sama radi dok ratar sedi u fotelji u kući, bik Jablan od 1.830 kilograma, roze plug i dronovi samo su neke od atrakcija ovogodišnjeg 93. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu, koji se završava večeras.

Na sajmu se predstavilo 1.200 izlagača iz 40 zemalja, na izložbi stoke našlo se 750 najreprezentativnijih grla, održana je i izložba organskih proizvoda, a svoj dan su imali i voćari i stočari...

U eri u kojoj u poljoprivredu ulazi visoka tehnologija, autonomne mašine postaju glavna tema među proizvođačima i poljoprivrednicima.

Neizostavan deo moderne poljoprivrede postali su i dronovi, a predstavljeni su modeli koji mogu da mapiraju parcele, prate zdravlje biljaka i čak obavljaju prskanje useva. Njihove prednosti su brzina i preciznost, ali i mogućnost rada na nepristupačnom terenu.

Jablan, bik od 1.830 kilograma

Među desetinama grla izloženih na sajmu bik Jablan je uspeo da zaseni sva ostala! Impozantno grlo od 1.830 kilograma postalo je već na prvi pogled glavna atrakcija za posetioce u Novom Sadu.

Bik Jablan od 1.830 kg



Ogroman rast, snažna građa i miran temperament učinili su da se oko njegovog boksa konstantno okupljaju znatiželjni posetioci, ali i iskusni stočari, koji nisu krili oduševljenje. Fotografije s Jablanom postale su nezaobilazan deo obilaska sajma, a mnogi priznaju da su upravo zbog njega ostali duže nego što su planirali. Deca ga gledaju s divljenjem, odrasli procenjuju njegovu snagu i vrednost, a uzgajivači razmenjuju mišljenja.

Kako ističe Jablanov vlasnik Radenko Jeremić, za posetioce je posebno zanimljiv detalj njegova ishrana.

- Ispred Jablana je stalno hrana, ni sam ne znam koliko zapravo pojede tokom dana. Znam da jede više od običnog bika, ali to nije ništa strašno - kaže ponosni vlasnik prelepog bika.

Reč je o vrhunskom priplodnom grlu iza kojeg stoji pažljivo vođena genetika i ozbiljan rad uzgajivača. Upravo takva grla predstavljaju budućnost stočarstva, donoseći bolje prinose, kvalitetnije meso i stabilniju proizvodnju.

Traktori bez vozača

Jedna od najvećih atrakcija sajma svakako su traktori koji rade bez vozača. Opremljeni GPS navigacijom, senzorima i kamerama, ovi traktori mogu sami da oru, seju i prskaju useve, uz minimalan nadzor čoveka. Dovoljno je da se unapred zadaju ruta i parametri rada - mašina sve ostalo obavlja samostalno.

Foto: Kurir/Tijana Majkić

Ono što je nekad delovalo kao scena iz naučnofantastičnog filma, danas je realnost: poljoprivrednik može da upravlja radovima na njivi putem mobilne aplikacije, sa bilo kog mesta.

Pehar za junice pripao Sofiji Plavšić

Pored savremene mehanizacije i novih tehnologija, posebnu pažnju posetilaca na sajmu privlače i domaći uzgajivači koji svojim radom čuvaju tradiciju stočarstva. Među njima je i Sofija Plavšić iz Bačke Palanke, koja je prvi put izlagala junice sa svog gazdinstva i za njih dobila pehar Novosadskog sajma.

Sofija Plavšić sa svojim junicama

Ona za Kurir ističe da iza ovakvih rezultata stoji svakodnevni rad, ali i velika posvećenost životinjama, koja ne poznaje radno vreme.

- Grla nekad hranimo i preko noći, uvek moraju da imaju hranu zbog mleka. Dnevno dobijamo od 5.000 do 6.000 litara. Imamo 200 muzara, ostale su male, junice - ističe Sofija, koja iskreno poručuje da je "drži ljubav prema životinjama".

Prinova na sajmu

Jedna od najsimpatičnijih atrakcija sajma svakako je jagnje koje je ojagnjila ovca rase virtemberg iz stada izlagača Marka Miloševića iz Donjih Petrovaca u opštini Ruma pred sam polazak na najznačajniju poljoprivrednu manifestaciju u regionu.

- Bilo je malo stresno, ali naše ovce se lako jagnje, potreba za veterinarom je vrlo retka - izjavio je za Agroklub Milošević, koji gaji 330 grla pomenute rase, a na sajmu izlaže 22.

Roze plug odmah našao kupca

Pažnju posetilaca sajma privukao je i roze plug firme "Bell-Impex" iz Lovćenca.

Foto: Kurir/Tijana Majkić

- Ideja da plug ofarbamo u pink došla je sa sajma u Sloveniji, gde smo videli pink traktor. Pošto je među mehanizacijom sve crveno, crno, plavo, hteli smo da odstupimo malo. Ideju je pretvorila u delo moja supruga, koja vodi komercijalu - izjavio je vlasnik firme Atila Maronka.