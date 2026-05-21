Slušaj vest

Radovi na prvoj sveobuhvatnoj rekonstrukciji zgrade Gimnazije "Dušan Vasiljev" i Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi trebalo bi da budu završeni do kraja godine, potvrđeno je tokom obilaska gradilišta koji je predvodio ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Nakon završetka građevinskih radova, uslediće opremanje objekta i pribavljanje svih potrebnih dozvola kako bi se učenici i profesori vratili u potpuno obnovljenu zgradu, podignutu davne 1900. godine i zaštićenu kao kulturno dobro. Za rekonstrukciju objekta država je izdvojila oko 850 miliona dinara.

- Bilo je krajnje vreme da se ovaj objekat obnovi. Obe škole imaju oko 700 đaka. Oni zaslužuju da imaju najbolje moguće uslove - rekao je Glišić i najavio da će ponovo obići radove najkasnije do oktobra.

1/5 Vidi galeriju Darko Glišić u Kikindi Foto: Kurir /S.U.

Prema njegovim rečima, cilj je da građevinski deo posla bude završen do kraja godine, nakon čega slede tehničke provere, unošenje opreme i dobijanje upotrebnih dozvola.

Gradonačelnik Kikinde, Mladen Bogdan, očekuje da će radovi biti završeni do 24. decembra.

- Tokom početka 2027. godine, odnosno najkasnije do proleća, škola će biti potpuno opremljena i spremna za povratak učenika. Sad su poklopljene prva i druga faza, a radovi idu predviđenom dinamikom - rekao je Bogdan.

Radovi su počeli 2. juna prošle godine i odvijaju se u dve faze. Trenutno se obnavljaju fasada i stolarija, a radi se od podruma do krova.