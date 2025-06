„Porta Rai nije samo ostvarenje mog sna, već i zajedničke vizije koju delim sa svojim partnerom i prijateljem Rafaelom Félizom. Kao osnivači i lideri kompanije Karisma Hotels & Resorts, posvećeni smo turizmu koji donosi više od luksuza – turizmu koji poštuje zajednicu, prostor i ljude. Danas ne govorimo samo o simboličnom polaganju kamena temeljca. Govorimo o početku jedne ambiciozne vizije razvoja – vizije koja se rađa upravo ovde, na mestu koje vidimo kao novo, prepoznatljivo lice crnogorskog turizma. Porta Rai nije samo još jedan luksuzni projekat – to je najkompletniji i najsadržajniji porodični kompleks u Crnoj Gori i na celom Jadranu. Osmišljen je da odgovori na potrebe porodica – kroz sadržaje za sve generacije, bez kompromisa po pitanju udobnosti, bezbednosti i kvaliteta boravka“, rekao je Krstajić.

„Ovaj projekat nikada nije bio samo izgradnja još jednog rizorta. Za nas, to je ostvarenje vizije koju moja porodica neguje još od 2006. godine, kada smo investirali u ovo zemljište – vizije da crnogorsku obalu oblikujemo kao destinaciju svetskog značaja, uz puno poštovanje njene izuzetne prirodne lepote i autentičnosti. To je rezultat skoro dve decenije posvećenosti i vere u potencijal ove izuzetne obale. Naša misija je uvek bila da kroz pažljivo planiran razvoj i podršku lokalnim zajednicama stvaramo dugoročnu vrednost. Porta Rai odražava upravo tu misiju: doneće 800 novih radnih mesta, osnažiti crnogorsku ekonomiju s ukupnim ekonomskim efektom od 278 miliona evra, podstaći razvoj lokalnog preduzetništva i doprineti pozicioniranju Crne Gore kao premium mediteranske destinacije i jedne od najuzbudljivijih u Evropi“, poručio je Dobrov.

Ceremoniju je nastupom otvorio hor učenika Škole za osnovno muzičko i baletsko obrazovanje Ulcinj, pod dirigentskom palicom profesora Gzima Đekaja, dok je završni čin – postavljanje kamena temeljca – simbolično označio početak novog poglavlja ulcinjskog razvoja. Prva faza radova obuhvataće izgradnju dela hotelskih sadržaja, rezidencijalnih jedinica i infrastrukture, a završetak celog kompleksa planiran je do kraja 2029. godine.

Karisma Hotels & Resorts je svetski priznata grupacija luksuznih hotela koja poseduje, upravlja i razvija impresivan portfolio u Latinskoj Americi, Karibima i Evropi sa više različitih brendova poput Nickelodeon Hotels & Resorts, Margaritaville Island Reserve®️by Karisma, Karisma Villas, BOR Hotel by Karisma i Azul Beach Resorts by Karisma. Grupacija je više puta nagrađivana najvišim priznanjima u industriji, uključujući prestižne Conde Nast Traveler's „Top 30 Hotels in Cancun“, World Waterpark Association „Leading Edge Award", Travel Weekly „Magellan Awards“, kao i AAA „Five Diamond Award“ i „Four Diamond Award“. Karisma Hotels & Resorts je fokusiran na podršku zaposlenima i zajednici, istovremeno pružajući gostima autentična iskustva, dobijajući globalno priznanje za svoj autentični i kreativni pristup menadžmentu u ugostiteljstvu i u inovacijama u hotelijerstvu.

