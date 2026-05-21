Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4085, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,1 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Kada je u pitanju dolar zvanični kurs dinara u odnosu na američku valutu je danas jači za 0,2 odsto i iznosi 101,0139 dinara za jedan dolarKurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,4 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 2,4 odsto, dok je od početka godine slabiji za 1,1 odsto.