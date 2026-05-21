Slušaj vest

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda koji roditelji svakodnevno koriste te o hitnom povlačenju istog iz prodaje zbog rizika od povreda.

Kako se navodi u obaveštenju u pitanju je podesiva nosiljka za bebe - multifunkcionalna marama za umotavanje novorođenčadi (prednji tip nošenja) napravljena od pamuka.

Proizvod se povlači sa tržišta usled nedostatka uputstva za upotrebu, što može dovesti do toga da dete ne bude pravilno osigurano u nosiljci. Ovo stvara rizik od pada i povreda usled nepravilnog postavljanja deteta ili neadekvatnog podešavanja nosiljke.

Proizvod se prodaje onlajn, posebno putem platformi TikTok i Amazon.

Podaci o proizvodu:

Kategorija proizvoda Artikli za negu dece i oprema za decu

Proizvod: Nosiljka za bebe

Naziv proizvoda: Porte-bébé réglable,écharpe enveloppante multifonctionnelle pour nouveau-né,type de portage fronta

Bar-kod: BCD25042100003263

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina