Prodavci sve češće praktikuju varanje naroda preko proizvoda za decu!
Trgovci "lupaju" cene proizvoda za bebe kako im se ćefne: Zalepili tri cifre pa na kasi prodaju po najskupljoj
Na kutiji u kojoj se nalaze varalice za bebe jedan preko drugog zalepljena su tri papira sa cenama, naravno, na kasi važi ona najviša, dok se druge dve od nje i ne vide.
Na profilu platforme "X" Udruženja za zaštitu potrošača okačene su i fotografije kao dokaz.
"Pa, proizvod se zove varalica", navedeno je u opisu.
Ovaj potez razbesneo je potrošače, pa i oni tvrde da je najlakše zaraditi na proizvodima za decu, jer najčešće roditelji ne pitaju šta košta kada im je preko potrebno!
Malverzacije cenama i rokovima trajanja na dečijim proizvodima, nažalost, nisu strana pojava.
Pogledajte kako izgleda etiketa na koju su zalepili tri cene Foto: Printscreen/X
BiznisKurir/Informer
