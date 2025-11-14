Slušaj vest

Na kutiji u kojoj se nalaze varalice za bebe jedan preko drugog zalepljena su tri papira sa cenama, naravno, na kasi važi ona najviša, dok se druge dve od nje i ne vide.

Na profilu platforme "X" Udruženja za zaštitu potrošača okačene su i fotografije kao dokaz.

"Pa, proizvod se zove varalica", navedeno je u opisu.

Ovaj potez razbesneo je potrošače, pa i oni tvrde da je najlakše zaraditi na proizvodima za decu, jer najčešće roditelji ne pitaju šta košta kada im je preko potrebno!

Malverzacije cenama i rokovima trajanja na dečijim proizvodima, nažalost, nisu strana pojava.

Pogledajte kako izgleda etiketa na koju su zalepili tri cene Foto: Printscreen/X

BiznisKurir/Informer

Ne propustiteInfoBizTOTALNO POSRNUĆE NARODA U SVETU: Kinezi prave cucle za odrasle i koriste ih protiv stresa! Prodaju i po 2.000 komada
cucla
InfoBizHITNO POVUČEN PROIZVOD ZA BEBE SA SRPSKOG TRŽIŠTA! Oglasilo se Ministarstvo saopštenjem: Ima opasnu hemikaliju, posledice OPASNE! Evo o čemu se radi! (FOTO)
bebin plač shutterstock_2432987003.jpg
InfoBizDAJE BEBAMA IMENA PO PORUDŽBINI: Telefon ne prestaje da joj zvoni, a cena usluge - da se prekrstiš!
Beba
Moj biznis4 SAVETA ZA POVRATAK NA POSAO SA PORODILJSKOG BEZ STRESA: Najvažnije je da odvojite vreme za sebe, ostalo može i da sačeka
mama-uspavljuje-bebu-shutterstock-553043551.jpg