Na cucle troše 70 evra, a proda se i po 2.000 komada mesečno

Slušaj vest

Sve veći broj Kineza troši i do 70 dolara na cucle varalice za odrasle, koje imaju veće sisače i štitnike prilagođene odraslima.

Neki prodavači tvrde da prodaju i po 2.000 komada mesečno. Korisnici kažu da im dude pomažu da smanje stres i teskobu, slično kao kod beba, a neki ih koriste i kako bi prestali pušiti. Jedan prodavač čak tvrdi da mogu pomoći kod apneje u snu.

Fenomen ima i psihološko objašnjenje – radi se o regresiji, odbrambenom mehanizmu kod kog odrasla osoba u emocionalno teškim situacijama pribegava ponašanjima iz ranijih faza života, kada se osećala sigurnije.

Cuclu koriste protiv stresa Foto: Wikipedia

Na društvenim mrežama, posebno TikToku, trend se širi i izvan Kine. Američki korisnici objavljuju videozapise u kojima koriste dude dok rade, putuju kroz gradske gužve ili obavljaju stresne dnevne zadatke.

Međutim, stomatolozi i psiholozi upozoravaju da trend nije bez rizika. Tang Caomin, stomatolog iz kineske provincije Sečuan, upozorava da dugotrajno korištenje (više od tri sata dnevno) može promeniti položaj zuba, ograničiti otvaranje usta i izazvati bol pri žvakanju.

Psiholozi dodaju da duda može pružiti kratkoročno olakšanje, ali ne rešava stvarni uzrok stresa ili anksioznosti, s kojim se treba suočiti direktno.