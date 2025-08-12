Slušaj vest

Sve veći broj Kineza troši i do 70 dolara na cucle varalice za odrasle, koje imaju veće sisače i štitnike prilagođene odraslima.

Neki prodavači tvrde da prodaju i po 2.000 komada mesečno. Korisnici kažu da im dude pomažu da smanje stres i teskobu, slično kao kod beba, a neki ih koriste i kako bi prestali pušiti. Jedan prodavač čak tvrdi da mogu pomoći kod apneje u snu.

Fenomen ima i psihološko objašnjenje – radi se o regresiji, odbrambenom mehanizmu kod kog odrasla osoba u emocionalno teškim situacijama pribegava ponašanjima iz ranijih faza života, kada se osećala sigurnije.

cucla
Cuclu koriste protiv stresa Foto: Wikipedia

Na društvenim mrežama, posebno TikToku, trend se širi i izvan Kine. Američki korisnici objavljuju videozapise u kojima koriste dude dok rade, putuju kroz gradske gužve ili obavljaju stresne dnevne zadatke.

Međutim, stomatolozi i psiholozi upozoravaju da trend nije bez rizika. Tang Caomin, stomatolog iz kineske provincije Sečuan, upozorava da dugotrajno korištenje (više od tri sata dnevno) može promeniti položaj zuba, ograničiti otvaranje usta i izazvati bol pri žvakanju.

Psiholozi dodaju da duda može pružiti kratkoročno olakšanje, ali ne rešava stvarni uzrok stresa ili anksioznosti, s kojim se treba suočiti direktno.

BiznsKurir/BIZLife

Ne propustiteInfoBizNA ŠTA SU SVE SPREMNE DANAŠNJE GENERACIJE? Mladi plaćaju da "glume da rade"! Neobičan trend na pomolu
profimedia0482382412.jpg
InfoBizVEĆINA PRIPADNIKA GENERACIJE ZED BI SE VENČALA SA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM Šokantni rezultati istraživanja stručnjaka: "Ne plaše se osuda..."
AI partner (1).jpg
InfoBizNE TREBAJU IM KOLEGE, IMAJU ROBOTE: Kompanija ne zapošljava nove radnike, AI vodi glavnu reč!
humanoidni robot (5).jpg