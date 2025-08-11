Slušaj vest

Na snimku koji je kineska kompanija objavila ove nedelje, A2 pravi prilično dramatičan ulaz, probijajući staklenu ploču. Ne trpeći nikakvu štetu osim možda nekoliko ogrebotina na svojoj čvrstoj metalnoj spoljašnjosti, A2, koji poseduje autonomne sposobnosti, zatim je prikazan kako se prevrće napred preko neravnog terena, pre nego što izvede akrobaciju balansirajući na jednoj nozi.

Ova mašina takođe može da trči, postižući maksimalnu brzinu od 18 km/h, a ako vam to nije dovoljno možete i da mu stavite točkove pa će ići još brže. Dalje, ovaj robot može komotno da nosi teret do 25 kg dok hoda i 100 kg dok stoji.

Foto: Printscreen/Youtube

Takođe, penjanje uz džinovske betonske stepenice za njega je „mačji kašalj“, kao i sprint niz stepenice, a u prostoru se snalazi zahvaljujući ultra-širokoj LiDAR 3D percepcijskoj tehnologiji.

Poseduje HD kameru okrenutu napred i napredne računarske opcije koje pomažu programerima da dodatno unaprede njegove autonomne sposobnosti, i dolazi sa dve baterije koje se lako menjaju, mada nema informacija koliko traju.

Kompanija još nije objavila cenu i dostupnost A2 robota, ali ako bude sličan kao R1, cena bi mogla biti iznenađujuće pristupačna.