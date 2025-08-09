Slušaj vest

Ukoliko više nemate originalnih ideja kako da zaprosite svoju lepšu polovinu, jedna kompanija se postarala da vam da toliko inovativnu ideju da će vas iznenaditi ponuda!

Naime, jedna agencija iz Pariza ApoteoSurprise je došla na ideju da ponudi prosidbu "30 kilometara iznad zemlje" — putem balona koji je poslat u stratosferu. Prsten i poruka seuzdižu na visinu od 30 kilometara, gde kamera snima sve – od poletanja do povratka padobranom. Cena: 4.990 evra, a od 2026. godine nastaviće da raste.

Kompanija se nada da će upriličiti ovaj događaj kako treba srećnim novopečenim mladencima, a možda je pravo vreme da ovo neko i proba.

Zatim je vreme za ceremoniju veridbe iznad oblaka – sa budućim mladencima uživo! U sfernoj svemirskoj kapsuli, koju nosi stratosferski balon, zaljubljeni par leti na visini od 35 kilometara. Tamo, robot kojim upravlja veštačka inteligencija, nazvan StellarEmbrace, služi obrok od pet jela koji je sastavio francuski kuvar sa dve Mišelinove zvezdice. Tu je šampanjac, plejlista sa omiljenim pesmama – i zadivljujući pogled na Zemlju.

A onda završnica — robot donosi kutiju za prsten koja se otvara tajnim kodom. Prosidba – bestežinska, bezvremenska, jedinstvena. Zatim kapsula nežno sleće na Zemlju, gde vas čeka još jedno iznenađenje: Čitavo iskustvo je snimljeno.

Koliko košta takav romantični let u svemir? I dok još nema zvanične ponude, jedno je jasno: neće biti jeftino.

Poređenja radi, američka kompanija "World View Enterprises", koja već nudi stratosferske letove u balon kapsulama, naplaćuje oko 50.000 dolara po osobi – ne uključujući prsten. Zato je bolje da već uveliko počnete sa pripremom budžeta za romantičnu vereničku večeru sa ukusnim menijem, veštačkom inteligencijom, robotom i panoramskim pogledom — ukoliko je to nešto što planirate.