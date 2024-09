Suprotno utisku u javnosti da privatni stomatolozi u Srbiji ne zarađuju manje od svojih kolega preko granice, zubari tvrde da većina njih, iako nemaju problem da jedva sastavljaju kraj s krajem, nije u prilici da živi luksuzno i da je to privilegija malog broja vlasnika ordinacija koji imaju razrađen posao.

To, kako navodi sajt Makroekonomija.org, čini stomatološke usluge više sivom ili crnom nego belom ekonomijom. Srbija je prema podacima tog sajta 2021. imala 1.417 firmi registrovanih za obavljanje stomatološke privatne prakse, dok je broj ordinacija po rečima stomatologa dvostruko veći, u kojima je zaposleno 3.846 ljudi. Manji broj zaposlenih od Srbije imale su Estonija, Slovenija, Malta, BiH, Кipar i Luksemburg.

Neslavna je statistika i o stanju zuba građana u Srbiji. Po podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, samo 11% stanovnika ima sve zube, a čak 16,6% njih ili 700.000, u vilici nema nijedan zub. Više od petine muškaraca i svaka deseta žena ima potrebu za veštačkom protezom, a nisu se odlučili za to.

Zakonske izmene su bile obrazložene i tvrdnjom da će plaćanje usluga učiniti da ljudi budu odgovorniji prema svom zdravlju, pa će redovnije posećivati stomatologa , a dogodilo se suprotno. Zbog toga je bivša ministarka zdravlja Danica Grujičić najavljivala vraćanje većine besplatnih stomatoloških usluga za sve građane, kao i „uvlačenje“ privatnih ordinacija u pružanje stomatoloških usluga o trošku RFZO, kao što je to učinjeno i sa privatnim apotekama.

- Moguće je da neki vlasnici stomatoloških ordinacija imaju velike mesečne prihode, u zavisnosti od toga koliko dugo rade i imaju li veliki broj pacijenata. Stomatolozi koji nemaju svoju ordinaciju zarađuju od 600 do 800 evra, ako imaju ugovorenu fiksnu zaradu, a mogu da zarade od 1.000 do 1.500 evra ako rade ‘na procenat’, odnosno ako im zarada zavisi od broja pacijenata - navodi Papić za B&F.

Zarada stomatologa, po njegovim rečima, skoro da nije menjana nekoliko poslednjih godina. Cene stomatoloških usluga u tom periodu su povećane oko 10%, zbog poskupljenja materijala koji se koristi u ordinacijama, a ne zbog rasta plata. Iako su cene stomatoloških usluga u Srbiji u nekim slučajevima i do 10 puta niže nego u evropskim zemljama, stranci ne dolaze u tolikom broju da leče zube kod nas.

Pogrešna je i percepcija da stomatolozi lako dolaze do posla, jer se građanima čini da stomatoloških ordinacija ima u svakoj ulici.

- Mnoge moje kolege po završetku studija nisu mogle da se zaposle pa su ili odlazile u inostranstvo ili su se zapošljavale u farmaceutskim kompanijama. U Srbiji ima šest stomatoloških fakulteta, koji odškoluju veliki broj studenata i nije lako da svi oni brzo dođu do posla. Najlakše je onima čiji roditelji imaju ordinaciju, njih čeka sigurna ‘stolica’. Oni koji se odluče da traže posao van Srbije moraju dobro da znaju jezik zemlje u koju idu, a često i da nostrifikuju diplomu - napominje Papić, koji nije siguran da i on neće poći tim putem.

Njegov kolega Milivoje Stojanović, vlasnik beogradske privatne ordinacije, kaže za B&F da su poslednjih nekoliko godina stomatološke nabavke poskupele 20% do 30%, a da su usluge skuplje oko 5%. Bilo je ekonomski opravdano da značajnije poskupe usluge, a on to nije uradio jer bi izgubio veliki broj pacijenata koji i sa ovim cenama jedva održavaju zdravlje zuba.