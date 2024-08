GASTARBAJTERI DOĐU U ZAVIČAJ DA VIDE RODBINU I USPUT PAZARE ZUBE Ne pitaju koliko košta, cene u Srbiji 10 puta niže nego na zapadu

Medicinski turizam, pre svega dentalni, jedna je od grana koja može da bude velika šansa za našu zemlju. Procene su da godišnje 60.000 pacijenata iz zemlje, ali i inostranstva, potraži pomoć naših stomatologa.

Miodrag Jovanović iz Kosovske Mitrovice po preporuci je došao u stomatološku polikliniku u Novom Sadu, kako bi uz stručne stomatologe i povoljniju cenu "ulepšao svoj osmeh".

- Zadovoljan sam, ne samo uslugama, nego i ljudima - kaže Miodrag Jovanović.

Miodrag je doputovao u Novi Sad kako bi mu se ugradili zubni implantati, te mu je bilo važno da to uradi neko pouzdan, ali i zato što je ta usluga tu višestruko jeftinija. Upravo tim parametrima rukovode se i stotine dentalnih turista, koji se najčešće baš tokom letnjih odmora odlučuju za protetske i hirurške usluge.

- Implantati, endodoncija, lečenje korena zuba. U inostranstvu je dramatično skuplje nego ovde, naravno i protetika, krunice, holivudski osmeh. U Evropskoj uniji je veoma skupo, mnogo se razlikuju cene čak i u Hrvatskoj i okruženju. Ovde je pacijentima povoljnije, imamo ih mnogo, čak i iz Hrvatske, BiH, iz cele Evrope - rekla je Nataša Nikolić, specijalista prodetalogije.

Iako tačna cena zavisi od vrste materijala i ordinacije, cene usluga naših stomatologa su i 10 puta niže nego na zapadu. Mnogi stranci čak pređu okean kako bi ovde popravljali zube. Ipak, paprene cene u inostranstvu nisu glavni pokretač za strance da dođu upravo u Srbiju. Oni dolaze i zbog turističkih potencijala naših gradova, ali bi to, po mišljenju dr Siniša Telarova, trebalo podići na viši nivo, te apeluje na nadležne.

- Treba organizovati i dobar smeštaj, i da im se osmisli vreme između intervencija, ko će ih sačekati na aerodromu. Kod nas to rade prijatelji, poznanici, sve je to spontano, ima tu nekih agencija, ali bi one to htele odmah i sada, a to, po mom mišljenju, zahteva vreme - kaže dr Teralov.

Iako se ne zna tačan broj medicinskih turista u Srbiji, procene Nacionalne asocijacije turističkih agencija jesu da godišnje našu zemlju poseti između 40.000 i 60.000 stranaca, a taj broj bi mogao biti i veći, smatra dr Telarov, ukoliko bismo se ugledali na susednu Mađarsku, koja je već godinama vodeća zemlja na evropskom tržištu dentalnog turizma.

